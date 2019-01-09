Да что тут палить. Самый простой пример - Приват.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:37
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:56
Эт не простой, а особенный пример
Там, например, без карты Привата вааще обслуживать не хотят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я вообще забыл когда я последний раз паспорт в Привате показывал
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19
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