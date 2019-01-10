Да что тут палить. Самый простой пример - Приват.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:37
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:56
Эт не простой, а особенный пример
Там, например, без карты Привата вааще обслуживать не хотят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я вообще забыл когда я последний раз паспорт в Привате показывал
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:51
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кто-то, не так давно, в этой теме, кто-то писал о перевыпуске карты. Якобы можно не инициировать перевыпуск самостоятельно, банк перевыпустит сам, без заявки.Срок действия карты до конца января.
Сегодня пришла смс:"Nahaduiemo, scho 31.01.19 zakinchuiet'sia termin dii kartky 53**abcd. Zamovliaite novu kartku v Kontakt-Tsentri abo u viddilenniah Banku! Info: 0800503580
Получается, что сами не перевыпустят? Нужно подавать заявку?
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:09
Да, сами не перевыпускают. При этом, в их терминале по просроченной карте вы можете гасить кредит. А вот снимать с нее - ничего не можете (как и рассчитываться в магазах и т.д.)
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:34
Перевыпускают сами, без предупреждения и без предупреждения отправляют в "свое" отделения.
Если вдруг есть желание получить в другом отд., готовьтесь...
Колл-центр и отделения будут вас слушать, но не слышать.
В декабре в семье закончились 3 неименных Платівки. Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км. от нынешнего места прож. Переадресация карт для банка вопрос сложный, сравнимый с полетом на Марс для Маска. Жена обращалась заранее в колл-центр и в удобное отд. по вопросу переадресации, в результате получила как и я смс, что карта доставлена в отд. за 400км.
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:44
В ТАСе условно-сквозное обслуживание (через СМС). Перевыпуск не могут организовать толком. Есть над чем работать (улучшать) в Тазике .
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