Додано: Чет 10 січ, 2019 21:34

Перевыпускают сами, без предупреждения и без предупреждения отправляют в "свое" отделения.

Если вдруг есть желание получить в другом отд., готовьтесь...

Колл-центр и отделения будут вас слушать, но не слышать.

В декабре в семье закончились 3 неименных Платівки. Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км. от нынешнего места прож. Переадресация карт для банка вопрос сложный, сравнимый с полетом на Марс для Маска. Жена обращалась заранее в колл-центр и в удобное отд. по вопросу переадресации, в результате получила как и я смс, что карта доставлена в отд. за 400км.