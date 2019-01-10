Если она не именная - значит она "мгновенная". Как можно не именную мгновенную перевыпустить за ранее? Если она выдается в кассе псевдослучайно из свободных, а манагер ее цепляет к вашей учетной записи. Все это делается при вашем присутствии, фотографировании, вашей подписи и снятия ксерокопий с паспорта и ИНН.
Теперь насчет отделений, как я понял, "любое другое отделение" это определение касается сугубо одного города. При мне манагер отказал клиенту, направив его обслуживаться только в отделения того города, в котором он выпускал карту, т.к. в нашем городе она видит данные только клиентов нашего города (доступа к данным других городов - не имеет). Как-то так (наблюдения из практического опыта, что у них в регламенте записано я не знаю).