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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2277227822792280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:45

  Клиент_ написав:Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км.

Если она не именная - значит она "мгновенная". Как можно не именную мгновенную перевыпустить за ранее? :) Если она выдается в кассе псевдослучайно из свободных, а манагер ее цепляет к вашей учетной записи. Все это делается при вашем присутствии, фотографировании, вашей подписи и снятия ксерокопий с паспорта и ИНН.

Теперь насчет отделений, как я понял, "любое другое отделение" это определение касается сугубо одного города. При мне манагер отказал клиенту, направив его обслуживаться только в отделения того города, в котором он выпускал карту, т.к. в нашем городе она видит данные только клиентов нашего города (доступа к данным других городов - не имеет). Как-то так (наблюдения из практического опыта, что у них в регламенте записано я не знаю).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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