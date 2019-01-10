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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2277227822792280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:45

  Клиент_ написав:Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км.

Если она не именная - значит она "мгновенная". Как можно не именную мгновенную перевыпустить за ранее? :) Если она выдается в кассе псевдослучайно из свободных, а манагер ее цепляет к вашей учетной записи. Все это делается при вашем присутствии, фотографировании, вашей подписи и снятия ксерокопий с паспорта и ИНН.

Теперь насчет отделений, как я понял, "любое другое отделение" это определение касается сугубо одного города. При мне манагер отказал клиенту, направив его обслуживаться только в отделения того города, в котором он выпускал карту, т.к. в нашем городе она видит данные только клиентов нашего города (доступа к данным других городов - не имеет). Как-то так (наблюдения из практического опыта, что у них в регламенте записано я не знаю).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:48

  -rx- написав:
  Клиент_ написав:Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км.

Если она не именная - значит она "мгновенная". Как можно не именную мгновенную перевыпустить за ранее? :) Если она выдается в кассе псевдослучайно из свободных, а манагер ее цепляет к вашей учетной записи. Все это делается при вашем присутствии, фотографировании, вашей подписи и снятия ксерокопий с паспорта и ИНН.

Теперь насчет отделений, как я понял, "любое другое отделение" это определение касается сугубо одного города. При мне манагер отказал клиенту, направив его обслуживаться только в отделения того города, в котором он выпускал карту, т.к. в нашем городе она видит данные только клиентов нашего города (доступа к данным других городов - не имеет). Как-то так (наблюдения из практического опыта, что у них в регламенте записано я не знаю).

Менеджер похоже культурно послала клиента :)
Если надо что-то сделать, они требуют доступ, вам приходит СМС, вы его диктует менеджеру и потом он работает с вашими счетами.
Ну а если отделение удобнее - можно "перебранчеватся".
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А кто как пополняет Б5 ?
Как это сделать без комиссии, ну пожалуй кроме кассы банка )
Интересует также пополнение через айбоксы и "зелёные тумбы" :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:23

  Igor3777 написав:А кто как пополняет Б5 ?
Как это сделать без комиссии, ну пожалуй кроме кассы банка )
Интересует также пополнение через айбоксы и "зелёные тумбы" :mrgreen:

через тас2ю кнопкой погасить кредит
через тас2ю пополняете ощадник и потом с него в любой момент
сэпом с банка где он бесплатный
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  allaliu написав:Кто-то, не так давно, в этой теме, кто-то писал о перевыпуске карты. Якобы можно не инициировать перевыпуск самостоятельно, банк перевыпустит сам, без заявки.Срок действия карты до конца января.


Перевыпускал в декабре.
обратился в свое отделение с СМС-кой аналогично Вашей - клоун в костюмчике послал, т к карта еще действует и "если что" - получу в кассе. Не було часу быка ставить на место - начал звонить в калл-центр.
Заказ приняли , но был допрос - лучше перед собой открыть ТАС24 как шпору и отвечать на ВАЖНЫЕ и НЕНУЖНЫЕ вопросы.
Потом пришла СМС - карта готова - получайте.
В своем отделении - опять до клоуна - клоун послал в кассу. Иду в кассу - кассир находит ИМЕННУЮ карту - выдает. Пин код через полчаса пришел СМС-кой.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:32

  Igor3777 написав:А кто как пополняет Б5 ?
Как это сделать без комиссии,

Пополнение Б5 любым способом - без комиссии.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подкажите, если покупка викенд картой больше кредитного лимита делалась в ввходной. Какой будет кешбек?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:52

  Boundless написав:Подкажите, если покупка викенд картой больше кредитного лимита делалась в ввходной. Какой будет кешбек?

Если интернет-покупка, то независимо какими средствами делалась-2%, если не интернет-покупка, то 3%-кредитные, 1%-личные.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:59

Goodman

Мораль по перевыпуску такова - заказывайте перевыпуск заранее.
Это будет новая карта с другим номером.
Карту можно будет наблюдать в ТАС2ю - у нее будет номер и статус - неактивна.
Карта активируется в момент ее выдачи кассовым работником.
ПИН-код - в СМС.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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