Додано: Чет 10 січ, 2019 22:45

Клиент_ написав: Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км. Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км.

Если она не именная - значит она "мгновенная". Как можно не именную мгновенную перевыпустить за ранее?Если она выдается в кассе псевдослучайно из свободных, а манагер ее цепляет к вашей учетной записи. Все это делается при вашем присутствии, фотографировании, вашей подписи и снятия ксерокопий с паспорта и ИНН.Теперь насчет отделений, как я понял, "любое другое отделение" это определение касается сугубо одного города. При мне манагер отказал клиенту, направив его обслуживаться только в отделения того города, в котором он выпускал карту, т.к. вгороде она видит данные только клиентовгорода (доступа к данным других городов - не имеет). Как-то так (наблюдения из практического опыта, что у них в регламенте записано я не знаю).