Клиент_ написав:Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км.
Если она не именная - значит она "мгновенная". Как можно не именную мгновенную перевыпустить за ранее? Если она выдается в кассе псевдослучайно из свободных, а манагер ее цепляет к вашей учетной записи. Все это делается при вашем присутствии, фотографировании, вашей подписи и снятия ксерокопий с паспорта и ИНН.
Теперь насчет отделений, как я понял, "любое другое отделение" это определение касается сугубо одного города. При мне манагер отказал клиенту, направив его обслуживаться только в отделения того города, в котором он выпускал карту, т.к. в нашем городе она видит данные только клиентов нашего города (доступа к данным других городов - не имеет). Как-то так (наблюдения из практического опыта, что у них в регламенте записано я не знаю).
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Клиент_ написав:Колл-центр заявлял, что можно обратиться в любое отделение и бесплатно мгновенно перевыпустить неименную. 2 обращения в "любое" отделение показало, что они могут перевыпустить только платно, как допку, т.к. банк сам перевыпустил карты и отправил их в "наше" отделение за 400км.
Если она не именная - значит она "мгновенная". Как можно не именную мгновенную перевыпустить за ранее? Если она выдается в кассе псевдослучайно из свободных, а манагер ее цепляет к вашей учетной записи. Все это делается при вашем присутствии, фотографировании, вашей подписи и снятия ксерокопий с паспорта и ИНН.
Теперь насчет отделений, как я понял, "любое другое отделение" это определение касается сугубо одного города. При мне манагер отказал клиенту, направив его обслуживаться только в отделения того города, в котором он выпускал карту, т.к. в нашем городе она видит данные только клиентов нашего города (доступа к данным других городов - не имеет). Как-то так (наблюдения из практического опыта, что у них в регламенте записано я не знаю).
Менеджер похоже культурно послала клиента Если надо что-то сделать, они требуют доступ, вам приходит СМС, вы его диктует менеджеру и потом он работает с вашими счетами. Ну а если отделение удобнее - можно "перебранчеватся".
allaliu написав:Кто-то, не так давно, в этой теме, кто-то писал о перевыпуске карты. Якобы можно не инициировать перевыпуск самостоятельно, банк перевыпустит сам, без заявки.Срок действия карты до конца января.
Перевыпускал в декабре. обратился в свое отделение с СМС-кой аналогично Вашей - клоун в костюмчике послал, т к карта еще действует и "если что" - получу в кассе. Не було часу быка ставить на место - начал звонить в калл-центр. Заказ приняли , но был допрос - лучше перед собой открыть ТАС24 как шпору и отвечать на ВАЖНЫЕ и НЕНУЖНЫЕ вопросы. Потом пришла СМС - карта готова - получайте. В своем отделении - опять до клоуна - клоун послал в кассу. Иду в кассу - кассир находит ИМЕННУЮ карту - выдает. Пин код через полчаса пришел СМС-кой.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Мораль по перевыпуску такова - заказывайте перевыпуск заранее. Это будет новая карта с другим номером. Карту можно будет наблюдать в ТАС2ю - у нее будет номер и статус - неактивна. Карта активируется в момент ее выдачи кассовым работником. ПИН-код - в СМС.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!