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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:22
Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:37
clientage написав: Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
Є.
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Doda
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:40
Doda написав: clientage написав: Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
Є.
Тада шашки наголо и... мочите ОфПреда
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:09
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Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, письмо в личке, проблема одна возникла. Спасибо!
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:11
Doda написав: clientage написав: Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
Є.
Для чого так все ускладнювати - просто відключається галочкою в TAS2U (перевірено на практиці). Грошей не знімає(після відключення); хоча у відділенні також просив відключити СМС-інформування (при отриманні).
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:47
Для чого так все ускладнювати - просто відключається галочкою в TAS2U (перевірено на практиці). Грошей не знімає(після відключення); хоча у відділенні також просив відключити СМС-інформування (при отриманні).[/quote]
Зрозуміло, що можна самому відключити. Питання в тому,чому відбувається самопідключення ?
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Doda
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