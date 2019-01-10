RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2278227922802281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:22

  Doda написав:Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.

Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27111
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:37

  clientage написав:
  Doda написав:Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.

Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение? :mrgreen:

Є.
Doda
 
Повідомлень: 123
З нами з: 23.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:40

  Doda написав:
  clientage написав:
  Doda написав:Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.

Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение? :mrgreen:

Є.

Тада шашки наголо и... мочите ОфПреда :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27111
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:09

TASCOMBANK
Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, письмо в личке, проблема одна возникла. Спасибо!
candidat
 
Повідомлень: 498
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:11

  Doda написав:
  clientage написав:
  Doda написав:Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.

Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение? :mrgreen:

Є.


Для чого так все ускладнювати - просто відключається галочкою в TAS2U (перевірено на практиці). Грошей не знімає(після відключення); хоча у відділенні також просив відключити СМС-інформування (при отриманні).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:47

Для чого так все ускладнювати - просто відключається галочкою в TAS2U (перевірено на практиці). Грошей не знімає(після відключення); хоча у відділенні також просив відключити СМС-інформування (при отриманні).[/quote]
Зрозуміло, що можна самому відключити. Питання в тому,чому відбувається самопідключення ?
Doda
 
Повідомлень: 123
З нами з: 23.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2278227922802281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gippo, liliya_logical, rorandak, Surz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66372)
11.01.2019 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.