|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:22
Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27113
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2154 раз.
- Подякували: 3123 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:37
clientage написав: Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
Є.
-
Doda
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:40
Doda написав: clientage написав: Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
Є.
Тада шашки наголо и... мочите ОфПреда
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27113
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2154 раз.
- Подякували: 3123 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:09
TASCOMBANK
Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, письмо в личке, проблема одна возникла. Спасибо!
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:11
Doda написав: clientage написав: Doda написав:
Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.
Оно подключено по умолчанию. Его отключать заявой нуна, хотя бы через 0800, но лучше в отд-е звякнуть. Хотя и после этого нема гарантии, шо через месяц-другой оно вдруХ не самоподключится. Вот тада копия заявы и пригодится.
У вас есть копия заявы на отключение?
Є.
Для чого так все ускладнювати - просто відключається галочкою в TAS2U (перевірено на практиці). Грошей не знімає(після відключення); хоча у відділенні також просив відключити СМС-інформування (при отриманні).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1548
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:47
Для чого так все ускладнювати - просто відключається галочкою в TAS2U (перевірено на практиці). Грошей не знімає(після відключення); хоча у відділенні також просив відключити СМС-інформування (при отриманні).[/quote]
Зрозуміло, що можна самому відключити. Питання в тому,чому відбувається самопідключення ?
-
Doda
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:57
Перевыпуск карты-платная услуга, зря здесь писали,что бесплатно. Звонком на горячку заказала перевыпуск карты Б5, сразу же со счета списалось 50 грн.
-
allaliu
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 04.04.17
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:08
allaliu написав:
Перевыпуск карты-платная услуга, зря здесь писали,что бесплатно. Звонком на горячку заказала перевыпуск карты Б5, сразу же со счета списалось 50 грн.
WC бесплатно перевыпуск
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14133
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:11
BBC написав: allaliu написав:
Перевыпуск карты-платная услуга, зря здесь писали,что бесплатно. Звонком на горячку заказала перевыпуск карты Б5, сразу же со счета списалось 50 грн.
WC бесплатно перевыпуск
365гр хібо то гроші
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1983
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:14
v57 написав: BBC написав: allaliu написав:
Перевыпуск карты-платная услуга, зря здесь писали,что бесплатно. Звонком на горячку заказала перевыпуск карты Б5, сразу же со счета списалось 50 грн.
WC бесплатно перевыпуск
365гр хібо то гроші
365 то раз на рік, це не пов'язано з перевипуском
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23164
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1102 раз.
- Подякували: 5253 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|