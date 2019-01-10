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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2279228022812282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:28

  allaliu написав:Звонком на горячку заказала перевыпуск карты Б5, сразу же со счета списалось 50 грн.

Все согласно пунка 1.2.2. https://tascombank.ua/documents/Dod_B5_01012019plus.pdf
Зато 1.3. "Плата за закриття поточного рахунку" - не тарифицируется :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:37

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Востаннє редагувалось klug в П'ят 11 січ, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:40

Дел
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 11 січ, 2019 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:50

Квесторе_поверніться
Пробачте. Мій недогляд.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Подякував: 165 раз.
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  #<1 ... 2279228022812282
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