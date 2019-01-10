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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2279228022812282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:28

  allaliu написав:Звонком на горячку заказала перевыпуск карты Б5, сразу же со счета списалось 50 грн.

Все согласно пунка 1.2.2. https://tascombank.ua/documents/Dod_B5_01012019plus.pdf
Зато 1.3. "Плата за закриття поточного рахунку" - не тарифицируется :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:24

  Doda написав:Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.




Доброго дня.
Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях. Перевіримо інформацію.
Дякую.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:43

  TASCOMBANK написав:
  Doda написав:Отримав СМС про списання по платівці 10 грн за СМС-інформ. Хоча не підключав. Прохання до предстаіника: прошу відсторнувати 10 грн і відключити самопідключене СМС-інформ.




Доброго дня.
Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях. Перевіримо інформацію.
Дякую.

Написав.
Doda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Отправил сегодня с Аллы 10 СЕПов до 16:00 на ТАСю (2909) дошло 6 из 10! А остальные?
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Жене заказал "Пудру" через ссылку в Фейсбук. Перезвонили с горячки назначили дату и время чтобы забрать карту в отделении. Через неделю в назначенное время ушла в отделение. Принесла домой карту "Большая пятёрка" и подписанный договор страховки (от которого по утверждению сотрудника банка отказаться было нельзя). Сервис- Космос!
Fylhtq
 
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