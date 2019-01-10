Все согласно пунка 1.2.2.
Зато 1.3. "Плата за закриття поточного рахунку" - не тарифицируется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:28
Все согласно пунка 1.2.2.
Зато 1.3. "Плата за закриття поточного рахунку" - не тарифицируется
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:24
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:43
Написав.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Отправил сегодня с Аллы 10 СЕПов до 16:00 на ТАСю (2909) дошло 6 из 10! А остальные?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Жене заказал "Пудру" через ссылку в Фейсбук. Перезвонили с горячки назначили дату и время чтобы забрать карту в отделении. Через неделю в назначенное время ушла в отделение. Принесла домой карту "Большая пятёрка" и подписанный договор страховки (от которого по утверждению сотрудника банка отказаться было нельзя). Сервис- Космос!
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