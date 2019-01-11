Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:43

Фантом написав: Fylhtq написав: Жене заказал "Пудру" через ссылку в Фейсбук. Перезвонили с горячки назначили дату и время чтобы забрать карту в отделении. Через неделю в назначенное время ушла в отделение. Принесла домой карту "Большая пятёрка" и подписанный договор страховки (от которого по утверждению сотрудника банка отказаться было нельзя). Сервис- Космос! Жене заказал "Пудру" через ссылку в Фейсбук. Перезвонили с горячки назначили дату и время чтобы забрать карту в отделении. Через неделю в назначенное время ушла в отделение. Принесла домой карту "Большая пятёрка" и подписанный договор страховки (от которого по утверждению сотрудника банка отказаться было нельзя). Сервис- Космос!



Я свою тоже ничему научить не могу, постоянно какие-то косяки. Тут даже постоянный контроль по телефону не поможет, только личное присутствие. Я свою тоже ничему научить не могу, постоянно какие-то косяки. Тут даже постоянный контроль по телефону не поможет, только личное присутствие.

У моей как раз всё норм было. Пришла в отделение, всё оформили, ТАС лимит в 10К налил (это при том, что здесь часто пугают, что у них с лимитами туго, потому сам к ним не шёл за картой), но система, блин, забраковала паспорт. В конце декабря 25 исполнилось и фотку ещё, ясен пень, не вклеивала. Обидно, блин. Вся та фигня с красотой, аптеками и шмотками, которая у Мони по большим праздникам да ещё и с оглядкой на свинорыльство, тут на постоянной основе. Но ей слёзно пообещали сохранить заявку и выдать карту как только с паспортом порешает.