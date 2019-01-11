brainybird написав:
Ребята. банк валюту отдает? кредитует? заканчивается депозит. не знаю можно продлевать или нет? вроди спокойно все
По предзаказу - сумму в 2/3 фонда в ойро в октябре отдали легко. Но сейчас в банках "период спокойствия". Обычно в такие периоды нет проблем с возвратами депо. Проблемы начинаются, когда начинаются всякие "движняки" - политические, военные, экономические. В этом смысле для Украины 2019 год будет не спокойным, поэтому к примеру к концу марта вполне в банках может возникнуть "валютный голод".