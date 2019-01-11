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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ребята. банк валюту отдает? кредитует? заканчивается депозит. не знаю можно продлевать или нет? вроди спокойно все
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:15

  brainybird написав:Ребята. банк валюту отдает? кредитует? заканчивается депозит. не знаю можно продлевать или нет? вроди спокойно все

По предзаказу - сумму в 2/3 фонда в ойро в октябре отдали легко. Но сейчас в банках "период спокойствия". Обычно в такие периоды нет проблем с возвратами депо. Проблемы начинаются, когда начинаются всякие "движняки" - политические, военные, экономические. В этом смысле для Украины 2019 год будет не спокойным, поэтому к примеру к концу марта вполне в банках может возникнуть "валютный голод".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пытался 3 раза подряд на одной кассе расплатиться Weekend'ом - на 3-й раз получил 59 ошибку и отклонённый платеж.
Надо понимать, есть какое-то ограничение?
dengon
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:09

dengon ага :mrgreen: есть
59 Suspected Fraud; подозрение в мошенничестве.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:11

  dengon написав:Пытался 3 раза подряд на одной кассе расплатиться Weekend'ом - на 3-й раз получил 59 ошибку и отклонённый платеж.
Надо понимать, есть какое-то ограничение?

Интернет по "коду ошибки 59" даёт такое:
59 - Suspected fraud.

Видимо на третий раз карта попала в какой-то стоп-лист
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:18

  mihasik написав:
  Fylhtq написав:Жене заказал "Пудру" через ссылку в Фейсбук. Перезвонили с горячки назначили дату и время чтобы забрать карту в отделении. Через неделю в назначенное время ушла в отделение. Принесла домой карту "Большая пятёрка" и подписанный договор страховки (от которого по утверждению сотрудника банка отказаться было нельзя). Сервис- Космос!

Так что,пудры ещё нет??
Как грамотно отказаться от страховки,если манагер настойчиво её парит?

На горячке пообещали Пудру пригласили в отделение. Что там происходило знаю только со слов жены. В итоге — пятёрка. Буду звонить в пн выяснять. По страховке мне её на Вике при оформлении менеджер сама предложила отключить.
Fylhtq
 
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