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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ребята. банк валюту отдает? кредитует? заканчивается депозит. не знаю можно продлевать или нет? вроди спокойно все
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:15
По предзаказу - сумму в 2/3 фонда в ойро в октябре отдали легко. Но сейчас в банках "период спокойствия". Обычно в такие периоды нет проблем с возвратами депо. Проблемы начинаются, когда начинаются всякие "движняки" - политические, военные, экономические. В этом смысле для Украины 2019 год будет не спокойным, поэтому к примеру к концу марта вполне в банках может возникнуть "валютный голод".
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:01
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пытался 3 раза подряд на одной кассе расплатиться Weekend'ом - на 3-й раз получил 59 ошибку и отклонённый платеж.
Надо понимать, есть какое-то ограничение?
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:09
dengon ага есть
59 Suspected Fraud; подозрение в мошенничестве.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:11
Интернет по "коду ошибки 59" даёт такое:
59 - Suspected fraud.
Видимо на третий раз карта попала в какой-то стоп-лист
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:18
На горячке пообещали Пудру пригласили в отделение. Что там происходило знаю только со слов жены. В итоге — пятёрка. Буду звонить в пн выяснять. По страховке мне её на Вике при оформлении менеджер сама предложила отключить.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Таки ограничение терминала Ощадбанка. В ТАСе по карте 3-я операция даже не дошла.
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:09
пудра
официально безработным, но с левым заработком лимит хоть 100 грн. наливают ? По пудре с фейсбука сказали, что без проблем, но я то знаю что это 99% больше похоже просто как потратьте свое время, вдруг мы Вам напарим что-то другое
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:20
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