Миссис Вигги получает официальную белую зарплату.
Посмотрим, сколько накапают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:29
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:24
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Совершал вчера покупку на Али Викендом с кредитных. Курс на сайте банка 28,3, банк снял по курсу 28,5 +1%. Звоню в поддержку, ничего внятного, типа вам еще повезло мы должны были 3% комиса сдернуть. Создал заявку , обещали разбираться.
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:58
страшный сон свинорыла какой-то с вики платить гривнами за долларовую покупку
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:01
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
кто-нибудь добился ответа от Таси, куда делся КБ по операциям по Вике, которые были сделаны 28-30 декабря, а банк их провел (согласно выписке) 29 декабря? следует ли понимать, что они пойдут в счет январского лимита в 500 грн?
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:33
Кто с кем хочет с тем и спит. 28,3*1,01*,98=28,01 не такой плохой сон за кредитные не вставая с дивана.
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:37
Кащей ага , прикольно ..оплата 30.12..проводка 29.12...
тётця в онлайн поддержке ТАС 24 заверила что добавят в январский КБ..
я себе пометил сумму ,ежели чё ,чтоб не вылезти за рамки ( январский +кусочек декабря) ,бум смотреть...
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