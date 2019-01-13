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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:29
deneg net написав:
Так это накапали, а не налили
Миссис Вигги получает официальную белую зарплату.
Посмотрим, сколько накапают.
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wig
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:24
deneg net написав: Hack-Stock написав:
по Б5 налили 500 грн
Так это накапали, а не налили
та да, маман с оф зп 5к, налили 3к на Б5, 5к на вику и 5к на пудру.
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Hack-Stock
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:35
Совершал вчера покупку на Али Викендом с кредитных. Курс на сайте банка 28,3, банк снял по курсу 28,5 +1%. Звоню в поддержку, ничего внятного, типа вам еще повезло мы должны были 3% комиса сдернуть. Создал заявку , обещали разбираться.
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pavyak
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:58
pavyak написав:
Совершал вчера покупку на Али Викендом с кредитных. Курс на сайте банка 28,3, банк снял по курсу 28,5 +1%. Звоню в поддержку, ничего внятного, типа вам еще повезло мы должны были 3% комиса сдернуть. Создал заявку , обещали разбираться.
страшный сон свинорыла какой-то
с вики платить гривнами за долларовую покупку
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Hack-Stock
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:01
кто-нибудь добился ответа от Таси, куда делся КБ по операциям по Вике, которые были сделаны 28-30 декабря, а банк их провел (согласно выписке) 29 декабря? следует ли понимать, что они пойдут в счет январского лимита в 500 грн?
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Кащей
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:33
Hack-Stock написав: pavyak написав:
Совершал вчера покупку на Али Викендом с кредитных. Курс на сайте банка 28,3, банк снял по курсу 28,5 +1%. Звоню в поддержку, ничего внятного, типа вам еще повезло мы должны были 3% комиса сдернуть. Создал заявку , обещали разбираться.
страшный сон свинорыла какой-то
с вики платить гривнами за долларовую покупку
Кто с кем хочет с тем и спит. 28,3*1,01*,98=28,01 не такой плохой сон за кредитные не вставая с дивана.
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pavyak
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:37
Кащей ага , прикольно ..оплата 30.12..проводка 29.12...
тётця в онлайн поддержке ТАС 24 заверила что добавят в январский КБ..
я себе пометил сумму ,ежели чё ,чтоб не вылезти за рамки ( январский +кусочек декабря) ,бум смотреть...
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lincoln2
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:43
Кащей написав:
кто-нибудь добился ответа от Таси, куда делся КБ по операциям по Вике, которые были сделаны 28-30 декабря, а банк их провел (согласно выписке) 29 декабря? следует ли понимать, что они пойдут в счет январского лимита в 500 грн?
Поскольку реальное проведение операций по счету осуществлялось банком уже после выплаты декабрьского кэшбека, то естественно что недополученный кэшбек выплатится в январе и войдет уже в январский лимит.
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Flamingo
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:18
Хочу поповнити Ощадний рахунок СЕП переказом з Ощадбанку. Поясніть як користуватись СЕП переказами ? Що для цього потрібно, які реквізити ?
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Kara
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:48
Kara написав:
Хочу поповнити Ощадний рахунок СЕП переказом з Ощадбанку. Поясніть як користуватись СЕП переказами ? Що для цього потрібно, які реквізити ?
А мож лучше манисендом из ТАС2Ю?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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