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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:29

  deneg net написав:Так это накапали, а не налили :D
Миссис Вигги получает официальную белую зарплату.
Посмотрим, сколько накапают.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:24

  deneg net написав:
  Hack-Stock написав:по Б5 налили 500 грн

Так это накапали, а не налили :D

та да, маман с оф зп 5к, налили 3к на Б5, 5к на вику и 5к на пудру.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Совершал вчера покупку на Али Викендом с кредитных. Курс на сайте банка 28,3, банк снял по курсу 28,5 +1%. Звоню в поддержку, ничего внятного, типа вам еще повезло мы должны были 3% комиса сдернуть. Создал заявку , обещали разбираться.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:58

  pavyak написав:Совершал вчера покупку на Али Викендом с кредитных. Курс на сайте банка 28,3, банк снял по курсу 28,5 +1%. Звоню в поддержку, ничего внятного, типа вам еще повезло мы должны были 3% комиса сдернуть. Создал заявку , обещали разбираться.


страшный сон свинорыла какой-то :mrgreen: с вики платить гривнами за долларовую покупку
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

кто-нибудь добился ответа от Таси, куда делся КБ по операциям по Вике, которые были сделаны 28-30 декабря, а банк их провел (согласно выписке) 29 декабря? следует ли понимать, что они пойдут в счет январского лимита в 500 грн?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:33

  Hack-Stock написав:
  pavyak написав:Совершал вчера покупку на Али Викендом с кредитных. Курс на сайте банка 28,3, банк снял по курсу 28,5 +1%. Звоню в поддержку, ничего внятного, типа вам еще повезло мы должны были 3% комиса сдернуть. Создал заявку , обещали разбираться.


страшный сон свинорыла какой-то :mrgreen: с вики платить гривнами за долларовую покупку


Кто с кем хочет с тем и спит. 28,3*1,01*,98=28,01 не такой плохой сон за кредитные не вставая с дивана.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:37

Кащей ага , прикольно ..оплата 30.12..проводка 29.12...
тётця в онлайн поддержке ТАС 24 заверила что добавят в январский КБ..
я себе пометил сумму ,ежели чё ,чтоб не вылезти за рамки ( январский +кусочек декабря) ,бум смотреть...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:43

  Кащей написав:кто-нибудь добился ответа от Таси, куда делся КБ по операциям по Вике, которые были сделаны 28-30 декабря, а банк их провел (согласно выписке) 29 декабря? следует ли понимать, что они пойдут в счет январского лимита в 500 грн?

Поскольку реальное проведение операций по счету осуществлялось банком уже после выплаты декабрьского кэшбека, то естественно что недополученный кэшбек выплатится в январе и войдет уже в январский лимит.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Хочу поповнити Ощадний рахунок СЕП переказом з Ощадбанку. Поясніть як користуватись СЕП переказами ? Що для цього потрібно, які реквізити ?
Kara
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:48

  Kara написав:Хочу поповнити Ощадний рахунок СЕП переказом з Ощадбанку. Поясніть як користуватись СЕП переказами ? Що для цього потрібно, які реквізити ?

А мож лучше манисендом из ТАС2Ю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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