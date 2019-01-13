|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:41
reef если не ковырять кухню А-банки:
1. Перетянуть через Сендмани на Универсалку Привата
2. Сформировать СЭП на текущий Таса - 3 грн
3. Тас24 - Ощадний на Плативку - Часткове зняття.
Если СЭПом - смотреть дату валютування переказу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:59
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:05
|