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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
reef
 
Повідомлень: 2370
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:41

reef если не ковырять кухню А-банки:

1. Перетянуть через Сендмани на Универсалку Привата
2. Сформировать СЭП на текущий Таса - 3 грн
3. Тас24 - Ощадний на Плативку - Часткове зняття.

Если СЭПом - смотреть дату валютування переказу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2796
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:59

  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет. С Ощадного на Плативку.
Kevin
 
Повідомлень: 121
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:05

  clientage написав:
  Kara написав:Хочу поповнити Ощадний рахунок СЕП переказом з Ощадбанку. Поясніть як користуватись СЕП переказами ? Що для цього потрібно, які реквізити ?

А мож лучше манисендом из ТАС2Ю?

Прив'язати карту Ощадбанку в Тас2ю і з неї поповнити ощадний рахунок ?
upd: працює, дякую.
Kara
 
Повідомлень: 18
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