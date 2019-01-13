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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:48

  Kara написав:Хочу поповнити Ощадний рахунок СЕП переказом з Ощадбанку. Поясніть як користуватись СЕП переказами ? Що для цього потрібно, які реквізити ?

А мож лучше манисендом из ТАС2Ю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:41

reef если не ковырять кухню А-банки:

1. Перетянуть через Сендмани на Универсалку Привата
2. Сформировать СЭП на текущий Таса - 3 грн
3. Тас24 - Ощадний на Плативку - Часткове зняття.

Если СЭПом - смотреть дату валютування переказу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:59

  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет. С Ощадного на Плативку.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:05

  clientage написав:
  Kara написав:Хочу поповнити Ощадний рахунок СЕП переказом з Ощадбанку. Поясніть як користуватись СЕП переказами ? Що для цього потрібно, які реквізити ?

А мож лучше манисендом из ТАС2Ю?

Прив'язати карту Ощадбанку в Тас2ю і з неї поповнити ощадний рахунок ?
upd: працює, дякую.
Kara
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

На днях оформил карту, Б5, заказывал кредитный лимит 20 тысяч, официально работаю, уже почти 2 года на одном месте, официальный доход указал 10, на самом деле даже чуть больше, не официальный указал 7, тут +/-.
Кредитов нет вообще, не погашенных, не действующих.
Начиная с даты похода в банк и по сейчас кредитки в +++.
Сотрудник в отделении сказала, что у меня там всё в порядке, платежеспособность оценили уровнем Б.
Лимит сразу не дали, скачали что от пары часов до пары дней рассмотрят и пришлют смс с суммой лимита.
Сегодня с утра набрали они ещё раз, переспросили тоже самое, что я и указывал в анкете.
Сказали что через пару часов будет лимит.
В итоге прислали смс, "Вам активавано кред лим у розмири 0,00 UAH :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

1. Монобанк не так и плох :roll:
2. Карту делал для кэшбека, уже можно идти закрывать, или подождать 180 дней пока сами заблокируют ??)
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:35

Igor3777

Если комиссии за обслуживание нет, закрывать не спешите.
Мне тоже сначала дали 0, а через какое-то время одумались и налили 10000. Правда, у меня weekendcard и оф. доход значительно выше (справок никаких не приносил - все на словах).
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:43

  Anadonta написав:Igor3777

Если комиссии за обслуживание нет, закрывать не спешите.
Мне тоже сначала дали 0, а через какое-то время одумались и налили 10000. Правда, у меня weekendcard и оф. доход значительно выше (справок никаких не приносил - все на словах).


Своими деньгами на карте пользовались, перед тем как лимит дали ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:38

если Вика без лимита, а хочется лимит - можно просто попросить или нужно закрывать старую и открывать новую?
uaprofi
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