А мож лучше манисендом из ТАС2Ю?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:48
А мож лучше манисендом из ТАС2Ю?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:41
reef если не ковырять кухню А-банки:
1. Перетянуть через Сендмани на Универсалку Привата
2. Сформировать СЭП на текущий Таса - 3 грн
3. Тас24 - Ощадний на Плативку - Часткове зняття.
Если СЭПом - смотреть дату валютування переказу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:59
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:05
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:27
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На днях оформил карту, Б5, заказывал кредитный лимит 20 тысяч, официально работаю, уже почти 2 года на одном месте, официальный доход указал 10, на самом деле даже чуть больше, не официальный указал 7, тут +/-.
Кредитов нет вообще, не погашенных, не действующих.
Начиная с даты похода в банк и по сейчас кредитки в +++.
Сотрудник в отделении сказала, что у меня там всё в порядке, платежеспособность оценили уровнем Б.
Лимит сразу не дали, скачали что от пары часов до пары дней рассмотрят и пришлют смс с суммой лимита.
Сегодня с утра набрали они ещё раз, переспросили тоже самое, что я и указывал в анкете.
Сказали что через пару часов будет лимит.
В итоге прислали смс, "Вам активавано кред лим у розмири 0,00 UAH
1. Монобанк не так и плох
2. Карту делал для кэшбека, уже можно идти закрывать, или подождать 180 дней пока сами заблокируют ??)
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:35
Igor3777
Если комиссии за обслуживание нет, закрывать не спешите.
Мне тоже сначала дали 0, а через какое-то время одумались и налили 10000. Правда, у меня weekendcard и оф. доход значительно выше (справок никаких не приносил - все на словах).
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:43
Своими деньгами на карте пользовались, перед тем как лимит дали ?
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:38
если Вика без лимита, а хочется лимит - можно просто попросить или нужно закрывать старую и открывать новую?
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