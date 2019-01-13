Додано: Нед 13 січ, 2019 21:41

reef если не ковырять кухню А-банки:



1. Перетянуть через Сендмани на Универсалку Привата

2. Сформировать СЭП на текущий Таса - 3 грн

3. Тас24 - Ощадний на Плативку - Часткове зняття.



Если СЭПом - смотреть дату валютування переказу.