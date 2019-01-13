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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

uaprofi, у Таси нельзя оставить запрос на повышение кредлима. Они сами всем периодически наливают.

Если по карте В5 лимит с нуля налить могут, то Вику надо через перевыпуск.

Если я правильно понял, то кредитная Вика закрывается до 1,5 месяца. Вика без кредлима закрывается быстрее.
Поэтому ждите весны, возможно, будет акция с бесплатным годовым обслуживанием по Вике и тогда пробуйте перевыпустить карту (закрыть/открыть).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:33

  uaprofi написав:если Вика без лимита, а хочется лимит - можно просто попросить или нужно закрывать старую и открывать новую?

только закрывать старую и открывать новую... недорого, за 365грн. :mrgreen:
при этом никто не гарантирует что по новой карте будет лимит больше 0.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:40

  MASolomko написав:uaprofi, у Таси нельзя оставить запрос на повышение кредлима. Они сами всем периодически наливают.

Если по карте В5 лимит с нуля налить могут, то Вику надо через перевыпуск.

Если я правильно понял, то кредитная Вика закрывается до 1,5 месяца. Вика без кредлима закрывается быстрее.
Поэтому ждите весны, возможно, будет акция с бесплатным годовым обслуживанием по Вике и тогда пробуйте перевыпустить карту (закрыть/открыть).



Какой то тупой и доморощенный банк, ну честно :D
Сужу по Б5, одни отписываются что им вообще без официальных доходов по 500 грн дают, а кому то с официальной зп 0,00.
Может почувствовали, что я их разорять пришёл ?))
Так как одним интерчеджем в 1,2% весь кэшбек не покроешь ))
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:52

  MASolomko написав:uaprofi, у Таси нельзя оставить запрос на повышение кредлима. Они сами всем периодически наливают.

Если по карте В5 лимит с нуля налить могут, то Вику надо через перевыпуск.

Если я правильно понял, то кредитная Вика закрывается до 1,5 месяца. Вика без кредлима закрывается быстрее.
Поэтому ждите весны, возможно, будет акция с бесплатным годовым обслуживанием по Вике и тогда пробуйте перевыпустить карту (закрыть/открыть).


закрыть надо заранее, если карта будет в процессе закрытия новую не откроют и можно не успеть открыть по акции
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:05

  MASolomko написав:Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?

это вам лучше у банка уточнить
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:40

  Hack-Stock написав:
  MASolomko написав:Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?

это вам лучше у банка уточнить

Блукала цифірь 45 днів.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Заканчивается Вика, ТАСя сама за меня подумает или нужно через ГЛ заказать перевыпуск?
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:
  MASolomko написав:Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?

это вам лучше у банка уточнить

Блукала цифірь 45 днів.

Це ще оптимістичний варіант. Блукала інформація, що не кожен менеджер вміє до ладу її закривати.

  ziks написав:Заканчивается Вика, ТАСя сама за меня подумает или нужно через ГЛ заказать перевыпуск?

Маєте допомогти собі самі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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