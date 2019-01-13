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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:29
uaprofi, у Таси нельзя оставить запрос на повышение кредлима. Они сами всем периодически наливают.
Если по карте В5 лимит с нуля налить могут, то Вику надо через перевыпуск.
Если я правильно понял, то кредитная Вика закрывается до 1,5 месяца. Вика без кредлима закрывается быстрее.
Поэтому ждите весны, возможно, будет акция с бесплатным годовым обслуживанием по Вике и тогда пробуйте перевыпустить карту (закрыть/открыть).
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MASolomko
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Додано: Пон 14 січ, 2019 14:33
uaprofi написав:
если Вика без лимита, а хочется лимит - можно просто попросить или нужно закрывать старую и открывать новую?
только закрывать старую и открывать новую... недорого, за 365грн.
при этом никто не гарантирует что по новой карте будет лимит больше 0.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 14:40
MASolomko написав:
uaprofi, у Таси нельзя оставить запрос на повышение кредлима. Они сами всем периодически наливают.
Если по карте В5 лимит с нуля налить могут, то Вику надо через перевыпуск.
Если я правильно понял, то кредитная Вика закрывается до 1,5 месяца. Вика без кредлима закрывается быстрее.
Поэтому ждите весны, возможно, будет акция с бесплатным годовым обслуживанием по Вике и тогда пробуйте перевыпустить карту (закрыть/открыть).
Какой то тупой и доморощенный банк, ну честно
Сужу по Б5, одни отписываются что им вообще без официальных доходов по 500 грн дают, а кому то с официальной зп 0,00.
Может почувствовали, что я их разорять пришёл ?))
Так как одним интерчеджем в 1,2% весь кэшбек не покроешь ))
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Додано: Пон 14 січ, 2019 14:52
MASolomko написав:
uaprofi, у Таси нельзя оставить запрос на повышение кредлима. Они сами всем периодически наливают.
Если по карте В5 лимит с нуля налить могут, то Вику надо через перевыпуск.
Если я правильно понял, то кредитная Вика закрывается до 1,5 месяца. Вика без кредлима закрывается быстрее.
Поэтому ждите весны, возможно, будет акция с бесплатным годовым обслуживанием по Вике и тогда пробуйте перевыпустить карту (закрыть/открыть).
закрыть надо заранее, если карта будет в процессе закрытия новую не откроют и можно не успеть открыть по акции
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Додано: Пон 14 січ, 2019 14:55
Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?
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MASolomko
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:05
MASolomko написав:
Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?
это вам лучше у банка уточнить
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:40
Hack-Stock написав: MASolomko написав:
Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?
это вам лучше у банка уточнить
Блукала цифірь 45 днів.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:50
Заканчивается Вика, ТАСя сама за меня подумает или нужно через ГЛ заказать перевыпуск?
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ziks
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:59
Квесторе_поверніться написав: Hack-Stock написав: MASolomko написав:
Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?
это вам лучше у банка уточнить
Блукала цифірь 45 днів.
Це ще оптимістичний варіант. Блукала інформація, що не кожен менеджер вміє до ладу її закривати.
ziks написав:
Заканчивается Вика, ТАСя сама за меня подумает или нужно через ГЛ заказать перевыпуск?
Маєте допомогти собі самі.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:08
MASolomko написав:
Hack-Stock, за сколько дней до открытия новой карты надо закрыть текущую?
если попадется толковый экономист, который сумеет вручную закрыть все остальные четыре счета помимо кредитного, подвязанные к вике, то оформить новую можно в тот же день.
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