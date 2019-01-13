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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:10
Kevin написав: reef написав:
Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35
Igor3777 написав: Anadonta написав:Igor3777
Если комиссии за обслуживание нет, закрывать не спешите.
Мне тоже сначала дали 0, а через какое-то время одумались и налили 10000. Правда, у меня weekendcard и оф. доход значительно выше (справок никаких не приносил - все на словах).
Своими деньгами на карте пользовались, перед тем как лимит дали ?
Картой вообще не пользовался. Оформлял во второй половине ноября. Сначала пришло сообщение, что кредитный лимит 0. А через неделю перезвонили из банка - позадавали всякие вопросы и через пару часов пришло сообщение с новым размером кред. лимита.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38
reef написав: Kevin написав: reef написав:
Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
Пробуйте позже. Бывает глючит, либо не сразу додаёт карты...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:42
reef написав: Kevin написав: reef написав:
Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
Можно позвонить на горячку Абанка, и попросить назвать этот код.
Я такой же ситуации не успел даже договорить, как мне уже начали диктовать код.
Они там уже шарят, что это за код. В "Більше" аналогично привязывал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 14 січ, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43
reef написав: Kevin написав: reef написав:
Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
1 гривня є на рахунку? Інтернет-платежі відкриті? Спробуйте через інший канал: web/застосунок.
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