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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:10

  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35

  Igor3777 написав:
  Anadonta написав:Igor3777
Если комиссии за обслуживание нет, закрывать не спешите.
Мне тоже сначала дали 0, а через какое-то время одумались и налили 10000. Правда, у меня weekendcard и оф. доход значительно выше (справок никаких не приносил - все на словах).

Своими деньгами на карте пользовались, перед тем как лимит дали ?


Картой вообще не пользовался. Оформлял во второй половине ноября. Сначала пришло сообщение, что кредитный лимит 0. А через неделю перезвонили из банка - позадавали всякие вопросы и через пару часов пришло сообщение с новым размером кред. лимита.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.


Пробуйте позже. Бывает глючит, либо не сразу додаёт карты...
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:42

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.


Можно позвонить на горячку Абанка, и попросить назвать этот код.

Я такой же ситуации не успел даже договорить, как мне уже начали диктовать код.
Они там уже шарят, что это за код. В "Більше" аналогично привязывал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 січ, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.

1 гривня є на рахунку? Інтернет-платежі відкриті? Спробуйте через інший канал: web/застосунок.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 піднімають кредліміт після 3 місяців у відділенні заявою. По віці автоматично піднімає банк ліміт,на підтримці писали що можна писати заяву у відділенні
tarasum
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