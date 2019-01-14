Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:10
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35
Картой вообще не пользовался. Оформлял во второй половине ноября. Сначала пришло сообщение, что кредитный лимит 0. А через неделю перезвонили из банка - позадавали всякие вопросы и через пару часов пришло сообщение с новым размером кред. лимита.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38
Пробуйте позже. Бывает глючит, либо не сразу додаёт карты...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:42
Можно позвонить на горячку Абанка, и попросить назвать этот код.
Я такой же ситуации не успел даже договорить, как мне уже начали диктовать код.
Они там уже шарят, что это за код. В "Більше" аналогично привязывал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 січ, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43
1 гривня є на рахунку? Інтернет-платежі відкриті? Спробуйте через інший канал: web/застосунок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Б5 піднімають кредліміт після 3 місяців у відділенні заявою. По віці автоматично піднімає банк ліміт,на підтримці писали що можна писати заяву у відділенні
Додано: Вів 15 січ, 2019 04:14
1. Моня не плох, ну да, за свои уже платишь, что в этом?
2. Карту не закрывают после 180 дней, моя лежала в отделении почти год, пока не пришел и не закрыл, т.к. без КЛ (дали 500грн ) не видел смысла забирать.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 06:23
tarasum Мне в отделении сказали, что поднятие лимита через закрытие. Т.е закрываешь старую, потом подаешь заявку на новую карту. Бред...
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