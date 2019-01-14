Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:10
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35
Картой вообще не пользовался. Оформлял во второй половине ноября. Сначала пришло сообщение, что кредитный лимит 0. А через неделю перезвонили из банка - позадавали всякие вопросы и через пару часов пришло сообщение с новым размером кред. лимита.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38
Пробуйте позже. Бывает глючит, либо не сразу додаёт карты...
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:42
Можно позвонить на горячку Абанка, и попросить назвать этот код.
Я такой же ситуации не успел даже договорить, как мне уже начали диктовать код.
Они там уже шарят, что это за код. В "Більше" аналогично привязывал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 січ, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43
1 гривня є на рахунку? Інтернет-платежі відкриті? Спробуйте через інший канал: web/застосунок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Б5 піднімають кредліміт після 3 місяців у відділенні заявою. По віці автоматично піднімає банк ліміт,на підтримці писали що можна писати заяву у відділенні
Додано: Вів 15 січ, 2019 04:14
1. Моня не плох, ну да, за свои уже платишь, что в этом?
2. Карту не закрывают после 180 дней, моя лежала в отделении почти год, пока не пришел и не закрыл, т.к. без КЛ (дали 500грн ) не видел смысла забирать.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 06:23
tarasum Мне в отделении сказали, что поднятие лимита через закрытие. Т.е закрываешь старую, потом подаешь заявку на новую карту. Бред...
Додано: Вів 15 січ, 2019 07:57
У відділенні казали,що зменшити кредліміт по заяві по Б5 нереально,а Офпред сказав,що можливо. На форумі читав,що банк піднімав кредліміт по Віці автоматично,тобто банк, то може підняти кредліміт без закриття та відкриття рахунку.
Виходить,то банк має можливість підняти кредліміт по заяві клієнта,але простіше сказати,що це Космос
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне за 2,5 года по Б5 лимит увеличивали 2 раза автоматически.Вначале дали 3т,потом удвоили где-то через полтора года,и вот месяц назад опять удвоили.Кредитки других банков имеются с общим лимитом под 70 т грн.Зарплата "белая",ниже средней.Вики без кред.лимита из отделения не забрала.
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