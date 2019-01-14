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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2285228622872288>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:10

  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35

  Igor3777 написав:
  Anadonta написав:Igor3777
Если комиссии за обслуживание нет, закрывать не спешите.
Мне тоже сначала дали 0, а через какое-то время одумались и налили 10000. Правда, у меня weekendcard и оф. доход значительно выше (справок никаких не приносил - все на словах).

Своими деньгами на карте пользовались, перед тем как лимит дали ?


Картой вообще не пользовался. Оформлял во второй половине ноября. Сначала пришло сообщение, что кредитный лимит 0. А через неделю перезвонили из банка - позадавали всякие вопросы и через пару часов пришло сообщение с новым размером кред. лимита.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.


Пробуйте позже. Бывает глючит, либо не сразу додаёт карты...
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:42

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.


Можно позвонить на горячку Абанка, и попросить назвать этот код.

Я такой же ситуации не успел даже договорить, как мне уже начали диктовать код.
Они там уже шарят, что это за код. В "Більше" аналогично привязывал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 14 січ, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.

1 гривня є на рахунку? Інтернет-платежі відкриті? Спробуйте через інший канал: web/застосунок.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 піднімають кредліміт після 3 місяців у відділенні заявою. По віці автоматично піднімає банк ліміт,на підтримці писали що можна писати заяву у відділенні
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:14

  Igor3777 написав:Сказали что через пару часов будет лимит.
В итоге прислали смс, "Вам активавано кред лим у розмири 0,00 UAH :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1. Монобанк не так и плох :roll:
2. Карту делал для кэшбека, уже можно идти закрывать, или подождать 180 дней пока сами заблокируют ??)

1. Моня не плох, ну да, за свои уже платишь, что в этом?
2. Карту не закрывают после 180 дней, моя лежала в отделении почти год, пока не пришел и не закрыл, т.к. без КЛ (дали 500грн :lol:) не видел смысла забирать.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 06:23

tarasum Мне в отделении сказали, что поднятие лимита через закрытие. Т.е закрываешь старую, потом подаешь заявку на новую карту. Бред...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 07:57

  anikola13 написав:tarasum Мне в отделении сказали, что поднятие лимита через закрытие. Т.е закрываешь старую, потом подаешь заявку на новую карту. Бред...

У відділенні казали,що зменшити кредліміт по заяві по Б5 нереально,а Офпред сказав,що можливо. На форумі читав,що банк піднімав кредліміт по Віці автоматично,тобто банк, то може підняти кредліміт без закриття та відкриття рахунку.
Виходить,то банк має можливість підняти кредліміт по заяві клієнта,але простіше сказати,що це Космос
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Мне за 2,5 года по Б5 лимит увеличивали 2 раза автоматически.Вначале дали 3т,потом удвоили где-то через полтора года,и вот месяц назад опять удвоили.Кредитки других банков имеются с общим лимитом под 70 т грн.Зарплата "белая",ниже средней.Вики без кред.лимита из отделения не забрала.
tatmech
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