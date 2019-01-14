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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2285228622872288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:52

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.


Должна прийти СМС о списании 1грн, в ней же и будет LOOKUPCODE
ziks
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  #<1 ... 2285228622872288
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