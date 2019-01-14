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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 08:52
reef написав: Kevin написав: reef написав:
Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?
Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
Должна прийти СМС о списании 1грн, в ней же и будет LOOKUPCODE
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ziks
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