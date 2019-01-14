Додано: Вів 15 січ, 2019 10:39

Моней пользовался с февраля 2018. Особо не свинорыльничал, из грейса не выходил, карточкой пользовался как основной.

После снижения кешбеков до 1% (вернее до 0,805%) расстроился и открыл себе Б5 у Таси. Как раз была акция 5% кешбека на коммуналку. Лимит дали хороший, весь его почти и потратил на коммуналку. Все 1300 грн кешбека забрал.

В январе захотел открыть "Пудру". Саму карту дали, сбежалось всё отделение смотреть на розовую карточку)) Сказали, первый её получал в городе.

А вот лимита не дали. Кешбек только в счет кредитных средств. Повторную заявку на лимит подавать через месяц, 28 января. Как раз к тому времени погашу долг по Б5, посмотрим чего нальют)

Тася объективно лучше мони. Тот же размер кешбека, но без плясок то можно, то нельзя. Ну и общая сумма больше.

Несмотря на красивое приложение, теперь картой пользуюсь исключительно как свинорыл - плачу коммуналку без процентов и хожу в кино за 20% кешбека

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