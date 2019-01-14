RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2285228622872288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
26
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:52

  reef написав:
  Kevin написав:
  reef написав:Хочу из А-банка на Ощадный (ТАС) или Плативку перевести - как правильно сделать без комиссии?


Напрямую в TAS2U с карты А-Банка на Ощадный. С собственных денег комиссии нет.

Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.


Должна прийти СМС о списании 1грн, в ней же и будет LOOKUPCODE
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 411
З нами з: 22.01.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Треба через чат Абанка питати лукап код. Його нема в смс...
maxprofit
 
Повідомлень: 762
З нами з: 19.11.08
Подякував: 737 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:39

Сбежал от Мони

Моней пользовался с февраля 2018. Особо не свинорыльничал, из грейса не выходил, карточкой пользовался как основной.
После снижения кешбеков до 1% (вернее до 0,805%) расстроился и открыл себе Б5 у Таси. Как раз была акция 5% кешбека на коммуналку. Лимит дали хороший, весь его почти и потратил на коммуналку. Все 1300 грн кешбека забрал.

Тася объективно лучше мони. Тот же размер кешбека, но без плясок то можно, то нельзя. Ну и общая сумма больше.
Несмотря на красивое приложение, теперь картой пользуюсь исключительно как свинорыл - плачу коммуналку без процентов и хожу в кино за 20% кешбека
Востаннє редагувалось ukrmvs в Вів 15 січ, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 22.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:51

  ukrmvs написав: не свинорыльничал, из грейса не выходил...
... расстроился и открыл... потратил... забрал...
В январе захотел открыть "Пудру".

Меня вот что смущает, вы используете везде окончания глаголов для мужского рода, но получили Пудру. Я ошибаюсь или в условиях Пудры написано что её можно оформить только женщинам? А если так, то как вам её дали?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 20.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:36

Есть кто-то с пудрой, стоит брать?
1. Какие там категории, 5%,3% на что? аптеки попадают?
2. Без з/п наливают лимит?
3. Мужикам дают, эту карту?)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 535
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.
...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 621
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:05

  mihasik написав:Есть кто-то с пудрой, стоит брать?
1. Какие там категории, 5%,3% на что? аптеки попадают?
2. Без з/п наливают лимит?
3. Мужикам дают, эту карту?)

1. 5% на шмотки и красоту, список мсс есть на сайте, аптеки да, по крайней мере та что у меня возле дома
2. тася и с оф. зп не всегда наливает
3. нет
Hack-Stock
 
Повідомлень: 149
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2285228622872288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, jay2004, Surz, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.