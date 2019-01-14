reef написав:
Что-то у меня не получается добавить карту А-Банка в TAS2U, ни КВД, ни Уни - не приходит СМС с LOOKUPCODE.
Должна прийти СМС о списании 1грн, в ней же и будет LOOKUPCODE
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Додано: Вів 15 січ, 2019 08:52
Должна прийти СМС о списании 1грн, в ней же и будет LOOKUPCODE
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Треба через чат Абанка питати лукап код. Його нема в смс...
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:39
Сбежал от Мони
Моней пользовался с февраля 2018. Особо не свинорыльничал, из грейса не выходил, карточкой пользовался как основной.
После снижения кешбеков до 1% (вернее до 0,805%) расстроился и открыл себе Б5 у Таси. Как раз была акция 5% кешбека на коммуналку. Лимит дали хороший, весь его почти и потратил на коммуналку. Все 1300 грн кешбека забрал.
Тася объективно лучше мони. Тот же размер кешбека, но без плясок то можно, то нельзя. Ну и общая сумма больше.
Несмотря на красивое приложение, теперь картой пользуюсь исключительно как свинорыл - плачу коммуналку без процентов и хожу в кино за 20% кешбека
Востаннє редагувалось ukrmvs в Вів 15 січ, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:51
Меня вот что смущает, вы используете везде окончания глаголов для мужского рода, но получили Пудру. Я ошибаюсь или в условиях Пудры написано что её можно оформить только женщинам? А если так, то как вам её дали?
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:36
Есть кто-то с пудрой, стоит брать?
1. Какие там категории, 5%,3% на что? аптеки попадают?
2. Без з/п наливают лимит?
3. Мужикам дают, эту карту?)
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:05
1. 5% на шмотки и красоту, список мсс есть на сайте, аптеки да, по крайней мере та что у меня возле дома
2. тася и с оф. зп не всегда наливает
3. нет
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