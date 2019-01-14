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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2286228722882289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:41

а шо подсказывать № счета в иб, мфо- везде
никаких транзитников
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:43

  MASolomko написав:В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.
...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают.

Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:45

  klug написав:
  MASolomko написав:В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.
...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают.

Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком?

Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  pharus написав:Плативка просрочена, регистрации в TAS2U нет. Есть лишь аккаунт в ТАС24 и в нем Ощадный открыт. Насколько я понимаю, единственный путь к нему без похода в отделение - пополнение через СЭП.

Що вам заважає зареєструватися у ТАС2Ю і поповнити Ощадний зі картки іншого банку? Операція безкоштовна, якщо з іншого боку не щось нице на кшталт Прихвату.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:50

  Faceless написав:Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби

Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:53

  klug написав:
  Faceless написав:Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби

Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?

Інфа по кредитках (сума в пільговому, мін платіж) є.
Виписки звісно гірші, особливо по Вікенду, але є.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:58

Кстати, вчера пришла СМС о разблокировании денег (с 12.12.2018 операция в блоке висела). Немного раньше разблокировка без каких-либо нотификаций проходила.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:32

  Faceless написав:
  klug написав:
  Faceless написав:Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби

Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?

Інфа по кредитках (сума в пільговому, мін платіж) є.
Виписки звісно гірші, особливо по Вікенду, але є.


Это не выписки. Это список операций. Грустяха.

В принципе это единственное чего сейчас не хватает в TAS2U - нормальной выписки по счету.

С параметрами входящей/остающейся задолженности, датами проводок и видимыми блоками, а также расшифрованной задолженностью типа - сумма грейса, сумма несанкицонированной задолженности и тд как в ТАС24
curiousobro
 
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