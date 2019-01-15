|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:41
а шо подсказывать № счета в иб, мфо- везде
никаких транзитников
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:43
MASolomko написав:
В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.
...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают.
Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:45
klug написав: MASolomko написав:
В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.
...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают.
Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком?
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23240
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1102 раз.
- Подякували: 5283 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:47
pharus написав:
Плативка просрочена, регистрации в TAS2U нет. Есть лишь аккаунт в ТАС24 и в нем Ощадный открыт. Насколько я понимаю, единственный путь к нему без похода в отделение - пополнение через СЭП.
Що вам заважає зареєструватися у ТАС2Ю і поповнити Ощадний зі картки іншого банку? Операція безкоштовна, якщо з іншого боку не щось нице на кшталт Прихвату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:50
Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:53
klug написав: Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?
Інфа по кредитках (сума в пільговому, мін платіж) є.
Виписки звісно гірші, особливо по Вікенду, але є.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23240
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1102 раз.
- Подякували: 5283 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:58
Кстати, вчера пришла СМС о разблокировании денег (с 12.12.2018 операция в блоке висела). Немного раньше разблокировка без каких-либо нотификаций проходила.
-
Ivanhoe
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 14.01.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:32
Faceless написав: klug написав: Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?
Інфа по кредитках (сума в пільговому, мін платіж) є.
Виписки звісно гірші, особливо по Вікенду, але є.
Это не выписки. Это список операций. Грустяха.
В принципе это единственное чего сейчас не хватает в TAS2U - нормальной выписки по счету.
С параметрами входящей/остающейся задолженности, датами проводок и видимыми блоками, а также расшифрованной задолженностью типа - сумма грейса, сумма несанкицонированной задолженности и тд как в ТАС24
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:54
klug написав: pharus написав:
Плативка просрочена, регистрации в TAS2U нет. Есть лишь аккаунт в ТАС24 и в нем Ощадный открыт. Насколько я понимаю, единственный путь к нему без похода в отделение - пополнение через СЭП.
Що вам заважає зареєструватися у ТАС2Ю і поповнити Ощадний зі картки іншого банку? Операція безкоштовна, якщо з іншого боку не щось нице на кшталт Прихвату.
Без активной карты Таси (а моя Плативка просрочена в данный момент) идентификация в ТАС2Ю не проходит, и соответственно не подтягиваются мои счета
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 885
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2053 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:33
pharus написав: klug написав: pharus написав:
Плативка просрочена, регистрации в TAS2U нет. Есть лишь аккаунт в ТАС24 и в нем Ощадный открыт. Насколько я понимаю, единственный путь к нему без похода в отделение - пополнение через СЭП.
Що вам заважає зареєструватися у ТАС2Ю і поповнити Ощадний зі картки іншого банку? Операція безкоштовна, якщо з іншого боку не щось нице на кшталт Прихвату.
Без активной карты Таси (а моя Плативка просрочена в данный момент) идентификация в ТАС2Ю не проходит, и соответственно не подтягиваются мои счета
А я вот щас взял и зарегился просто на новый телефон
В новый экк пустило, но сразу предложила подвязать к-л карту
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27147
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2159 раз.
- Подякували: 3127 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|