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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2287228822892290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

pharus написав:
  klug написав:
  pharus написав:Плативка просрочена, регистрации в TAS2U нет. Есть лишь аккаунт в ТАС24 и в нем Ощадный открыт. Насколько я понимаю, единственный путь к нему без похода в отделение - пополнение через СЭП.

Що вам заважає зареєструватися у ТАС2Ю і поповнити Ощадний зі картки іншого банку? Операція безкоштовна, якщо з іншого боку не щось нице на кшталт Прихвату.
Без активной карты Таси (а моя Плативка просрочена в данный момент) идентификация в ТАС2Ю не проходит, и соответственно не подтягиваются мои счета
В тас2ю можно регистрироваться даже не клиентам банка
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:В тас2ю можно регистрироваться даже не клиентам банка

Эт понятно, а вот как быть с клиентом Таси у которого сейчас НЕТ рабочей карты, но есть Сбер. Сбер подтянется в приложуху и его мона будет пополнить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:
  Faceless написав:В тас2ю можно регистрироваться даже не клиентам банка

Эт понятно, а вот как быть с клиентом Таси у которого сейчас НЕТ рабочей карты, но есть Сбер. Сбер подтянется в приложуху и его мона будет пополнить?
Это вряд ли, все в тас2ю завязано на картах, в том числе идентификация
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:14

Подскажите, а в кассе можно снять валюту прямо с ощадного? Или надо сначала перекидывать на карту?
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:16

  N0mad написав:Подскажите, а в кассе можно снять валюту прямо с ощадного? Или надо сначала перекидывать на карту?

Можно. Не надо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:17

  N0mad написав:Подскажите, а в кассе можно снять валюту прямо с ощадного? Или надо сначала перекидывать на карту?

Можно. Не надо.
ЗЫ. Только паспорт обязательно возьмите ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:54

  klug написав:
  Faceless написав:Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби

Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?


ДЕ поточні рахунки ??? :roll: :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:10

  -VICTOR- написав:
  klug написав:
  Faceless написав:Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби

Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?


ДЕ поточні рахунки ??? :roll: :wink:

Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:46

  Faceless написав:Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.


Шота Тася расстраивает сегодня только :(

А можно про "жорсткіше" поподробнее? Собрались прятать номера счетов или как?
curiousobro
 
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