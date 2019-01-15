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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:40
pharus написав: klug написав: pharus написав:
Плативка просрочена, регистрации в TAS2U нет. Есть лишь аккаунт в ТАС24 и в нем Ощадный открыт. Насколько я понимаю, единственный путь к нему без похода в отделение - пополнение через СЭП.
Що вам заважає зареєструватися у ТАС2Ю і поповнити Ощадний зі картки іншого банку? Операція безкоштовна, якщо з іншого боку не щось нице на кшталт Прихвату.
Без активной карты Таси (а моя Плативка просрочена в данный момент) идентификация в ТАС2Ю не проходит, и соответственно не подтягиваются мои счета
В тас2ю можно регистрироваться даже не клиентам банка
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Faceless
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:43
Faceless написав:
В тас2ю можно регистрироваться даже не клиентам банка
Эт понятно, а вот как быть с клиентом Таси у которого сейчас НЕТ рабочей карты, но есть Сбер. Сбер подтянется в приложуху и его мона будет пополнить?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:47
clientage написав: Faceless написав:
В тас2ю можно регистрироваться даже не клиентам банка
Эт понятно, а вот как быть с клиентом Таси у которого сейчас НЕТ рабочей карты, но есть Сбер. Сбер подтянется в приложуху и его мона будет пополнить?
Это вряд ли, все в тас2ю завязано на картах, в том числе идентификация
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Faceless
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:14
Подскажите, а в кассе можно снять валюту прямо с ощадного? Или надо сначала перекидывать на карту?
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N0mad
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:16
N0mad написав:
Подскажите, а в кассе можно снять валюту прямо с ощадного? Или надо сначала перекидывать на карту?
Можно. Не надо
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:17
N0mad написав:
Подскажите, а в кассе можно снять валюту прямо с ощадного? Или надо сначала перекидывать на карту?
Можно. Не надо.
ЗЫ. Только паспорт обязательно возьмите
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:54
klug написав: Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?
ДЕ поточні рахунки ???
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:10
-VICTOR- написав: klug написав: Faceless написав:
Пізно, вже все. Реєстрація закрита. Хоча ТАС24 працює.
А по функціоналу фактично зрівнялися ніби
Де нормальні виписки, де інфа по кредитах?
ДЕ поточні рахунки ???
Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.
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Faceless
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:46
Faceless написав:
Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.
Шота Тася расстраивает сегодня только
А можно про "жорсткіше" поподробнее? Собрались прятать номера счетов или как?
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curiousobro
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