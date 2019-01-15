А лимиты? тут всё на р2р
тада хай лимиты по 500К делают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А лимиты? тут всё на р2р
тада хай лимиты по 500К делают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Эээ, ненене, а как мы сэпом будем на 2909 гаситься, и на ощадник закидывать, и 2630 пополнять, если номера счетов уберут?
Ведь известно же, работает - не тройгай!
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:49
Жевріє надія, що одумаються
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