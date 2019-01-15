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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:23
Faceless написав:
Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.
А лимиты? тут всё на р2р
тада хай лимиты по 500К делают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:41
Faceless написав:
Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.
Эээ, ненене, а как мы сэпом будем на 2909 гаситься, и на ощадник закидывать, и 2630 пополнять, если номера счетов уберут?
Ведь известно же, работает - не тройгай!
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Amid
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:49
Amid написав: Faceless написав:
Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.
Эээ, ненене, а как мы сэпом будем на 2909 гаситься, и на ощадник закидывать, и 2630 пополнять, если номера счетов уберут?
Ведь известно же, работает - не тройгай!
Жевріє надія, що одумаються
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Faceless
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:04
А бонусный счет по Вике в Тас2you видно?
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Stargazer212
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:06
Stargazer212 написав:
А бонусный счет по Вике в Тас2you видно?
нет
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vollena71
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:12
vollena71 написав: Stargazer212 написав:
А бонусный счет по Вике в Тас2you видно?
нет
А у Виики вааще нет бонусного счета. Т.е. им не нужно управлять как у Б5 и Платівки, там все само происходит в конце мес
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:14
Блин, чета я не пойму, а как кэшбек по Вике выводить теперь, если доступ к Тас24 закрыт, а в Тас2ю его не видно? Заказал карту Викенд именную, через неделю должны быть готова. Как теперь пользоваться полноценно, не пойму?
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Stargazer212
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:15
clientage написав: vollena71 написав: Stargazer212 написав:
А бонусный счет по Вике в Тас2you видно?
нет
А у Виики вааще нет бонусного счета. Т.е. им не нужно управлять как у Б5 и Платівки, там все само происходит в конце мес
А кэшбек где увидеть, когда он начисляется, и как его вывести, подскажите плз?
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Stargazer212
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:17
Stargazer212 написав:
А кэшбек где увидеть, когда он начисляется, и как его вывести, подскажите плз?
КБ по Вике выводится автоматом в конце мес, ниде посмотреть заранее на него низзя
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:18
Stargazer212 написав: clientage написав: vollena71 написав:
нет
А у Виики вааще нет бонусного счета. Т.е. им не нужно управлять как у Б5 и Платівки, там все само происходит в конце мес
А кэшбек где увидеть, когда он начисляется, и как его вывести, подскажите плз?
Побачите, коли прийде. Механізмів контролю нарахування ТАСя не надає. У кінця місяця звіритеся зі своєю бухгалтерією, якщо захочете.
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