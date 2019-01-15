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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2289229022912292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:30

Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:41

  Stargazer212 написав:Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?

Агаа, занесите дефачке распечатку правил по Виике, хай конспектирует :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:44

  Stargazer212 написав:Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?

Інфа 100%. Гроші падають на дебетовий суб-рахунок і їх можна зняти або далі перекинути куди вам треба. У рахунок погашення заборгованості вони автоматом не йдуть. Якщо захочете бонусами погасити заборгованість, то потрібно це самостійно ініціювати.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:15

  klug написав:
  Stargazer212 написав:Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?

Інфа 100%. Гроші падають на дебетовий суб-рахунок і їх можна зняти або далі перекинути куди вам треба. У рахунок погашення заборгованості вони автоматом не йдуть. Якщо захочете бонусами погасити заборгованість, то потрібно це самостійно ініціювати.

Дякую. В мене карта без кредитного ліміту. Цей дебетовий субрахунок я можу побачити в Тас2ю? Та перекинути з нього на картковий рахунок?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:18

  clientage написав:
  Stargazer212 написав:Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?

Агаа, занесите дефачке распечатку правил по Виике, хай конспектирует :)

Та это бесполезно, я так понял они там все просто непробиваемые. У ТАСа с персоналом очень серьезные проблемы, поэтому пытаюсь с помощью форумчан с нюансами разобраться)
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Stargazer212 написав: В мене карта без кредитного ліміту. Цей дебетовий субрахунок я можу побачити в Тас2ю? Та перекинути з нього на картковий рахунок?


В вашем случае это один и тот же счёт.
Aps
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