|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:30
Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:41
Stargazer212 написав:
Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?
Агаа, занесите дефачке распечатку правил по Виике, хай конспектирует
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27155
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2160 раз.
- Подякували: 3127 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:44
Stargazer212 написав:
Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?
Інфа 100%. Гроші падають на дебетовий суб-рахунок і їх можна зняти або далі перекинути куди вам треба. У рахунок погашення заборгованості вони автоматом не йдуть. Якщо захочете бонусами погасити заборгованість, то потрібно це самостійно ініціювати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2888
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:15
klug написав: Stargazer212 написав:
Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?
Інфа 100%. Гроші падають на дебетовий суб-рахунок і їх можна зняти або далі перекинути куди вам треба. У рахунок погашення заборгованості вони автоматом не йдуть. Якщо захочете бонусами погасити заборгованість, то потрібно це самостійно ініціювати.
Дякую. В мене карта без кредитного ліміту. Цей дебетовий субрахунок я можу побачити в Тас2ю? Та перекинути з нього на картковий рахунок?
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:18
clientage написав: Stargazer212 написав:
Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?
Агаа, занесите дефачке распечатку правил по Виике, хай конспектирует
Та это бесполезно, я так понял они там все просто непробиваемые. У ТАСа с персоналом очень серьезные проблемы, поэтому пытаюсь с помощью форумчан с нюансами разобраться)
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:38
Stargazer212 написав: В мене карта без кредитного ліміту. Цей дебетовий субрахунок я можу побачити в Тас2ю? Та перекинути з нього на картковий рахунок?
В вашем случае это один и тот же счёт.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2411
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|