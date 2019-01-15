|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:30
Спасибо большое всем за ответы. Мне в отделении девочка говорила, что нужно выводить самому с бонусного счета в конце каждого месяца. Видимо с Б5 перепутала. То есть по Вике КБ приходит сам на карточный счет в конце каждого месяца? И ничего перебрасывать никуда не надо?
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:41
Агаа, занесите дефачке распечатку правил по Виике, хай конспектирует
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:44
Інфа 100%. Гроші падають на дебетовий суб-рахунок і їх можна зняти або далі перекинути куди вам треба. У рахунок погашення заборгованості вони автоматом не йдуть. Якщо захочете бонусами погасити заборгованість, то потрібно це самостійно ініціювати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:15
Дякую. В мене карта без кредитного ліміту. Цей дебетовий субрахунок я можу побачити в Тас2ю? Та перекинути з нього на картковий рахунок?
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:18
Та это бесполезно, я так понял они там все просто непробиваемые. У ТАСа с персоналом очень серьезные проблемы, поэтому пытаюсь с помощью форумчан с нюансами разобраться)
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В вашем случае это один и тот же счёт.
Додано: Сер 16 січ, 2019 05:59
Нужна помощь в поиске правды
Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!
Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.
В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.
Додано: Сер 16 січ, 2019 06:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|