Додано: Сер 16 січ, 2019 05:59

Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!

Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.

В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.