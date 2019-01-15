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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2290229122922293 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 24 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 39 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 17% 25 Всього голосів : 143 Додано: Сер 16 січ, 2019 11:08 Faceless написав: Amid написав: Faceless написав: Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше. Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.

Эээ, ненене, а как мы сэпом будем на 2909 гаситься, и на ощадник закидывать, и 2630 пополнять, если номера счетов уберут?



Ведь известно же, работает - не тройгай! Эээ, ненене, а как мы сэпом будем на 2909 гаситься, и на ощадник закидывать, и 2630 пополнять, если номера счетов уберут?Ведь известно же, работает - не тройгай!

Жевріє надія, що одумаються Жевріє надія, що одумаються



...геніально...( замість того щоб створити новий цікавий продукт -є плани створити ще один приват ??? ...геніально...( замість того щоб створити новий цікавий продукт -є плани створити ще один приват ??? Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 7050 З нами з: 15.08.12 Подякував: 381 раз. Подякували: 1275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 11:19 candidat написав: Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!

Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.

В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею. Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.

в ТАСС24 есть список заявок (всех -успешных и неуспешных) , кроме того вы же получаете после операции СМС - как о успешности и списании средств , так и о отказе в проведении операции . Если таких СМС не получали , то почему не насторожились по этому поводу ? Возможно ваша СМС не была отправлена оператором или был разрыв сеанса связи или еще какая техническая причина . В любом случае вы должны были ориентироваться на СМС после операции и соответсвенно приянть нужные действия.... в ТАСС24 есть список заявок (всех -успешных и неуспешных) , кроме того вы же получаете после операции СМС - как о успешности и списании средств , так и о отказе в проведении операции . Если таких СМС не получали , то почему не насторожились по этому поводу ? Возможно ваша СМС не была отправлена оператором или был разрыв сеанса связи или еще какая техническая причина . В любом случае вы должны были ориентироваться на СМС после операции и соответсвенно приянть нужные действия.... Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 7050 З нами з: 15.08.12 Подякував: 381 раз. Подякували: 1275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 12:01 candidat написав: ...

В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае?

...

...В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае?...



Выше уже сказали - посмотрите на список смсок и их содержание.

Имхо все эти действия безперспективны для уже произошедшего случая.



На будущее - не играйте в гусаров, гаситесь 24-го или последний рабочий день перед выходными.



Тогда у вас будет один день в запасе на экстренные меры, как то сеп с другого банка, погашение через кассу тощо.



Потеря пары дней на депозите не стоит гипотетической комиссии на сумму грейса, так как там сумма считается за каждый день. Грубо говоря могут насчитать за 55 дней в худшем случае. Выше уже сказали - посмотрите на список смсок и их содержание.Имхо все эти действия безперспективны для уже произошедшего случая.На будущее - не играйте в гусаров, гаситесь 24-го или последний рабочий день перед выходными.Тогда у вас будет один день в запасе на экстренные меры, как то сеп с другого банка, погашение через кассу тощо.Потеря пары дней на депозите не стоит гипотетической комиссии на сумму грейса, так как там сумма считается за каждый день. Грубо говоря могут насчитать за 55 дней в худшем случае. curiousobro Повідомлень: 1641 З нами з: 21.07.17 Подякував: 34 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13 klug написав: MASolomko написав: В декабре регистрация в ТАС24

ещё работала. ...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают. В декабре регистрация в ТАС24ещё работала.

Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком? Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком?

Что функционал, пусть доступность сравняют. У меня на телефоне работает нормально тас24, моня, алла, а таз2у - "ваше устройство не поддерживается". И что с ним делать? Смотреть на него в маркете и материть криворуких разработчиков или новый телефон покупать специально ради таз2у? ДБ Что функционал, пусть доступность сравняют. У меня на телефоне работает нормально тас24, моня, алла, а таз2у - "ваше устройство не поддерживается". И что с ним делать? Смотреть на него в маркете и материть криворуких разработчиков или новый телефон покупать специально ради таз2у? ДБ Число зверя - 9,99 Gas

Повідомлень: 501 З нами з: 24.10.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2290229122922293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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