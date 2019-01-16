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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:08
Faceless написав: Amid написав: Faceless написав:
Я вас трохи розчарую. Їх не буде. Всьо буде картки. Щось типу як у Привата, типу "картка це і є рахунок", тільки ще жорсткіше.
Эээ, ненене, а как мы сэпом будем на 2909 гаситься, и на ощадник закидывать, и 2630 пополнять, если номера счетов уберут?
Ведь известно же, работает - не тройгай!
Жевріє надія, що одумаються
...геніально...( замість того щоб створити новий цікавий продукт -є плани створити ще один приват ???
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:19
candidat написав:
Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!
Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.
В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.
в ТАСС24 есть список заявок (всех -успешных и неуспешных) , кроме того вы же получаете после операции СМС - как о успешности и списании средств , так и о отказе в проведении операции . Если таких СМС не получали , то почему не насторожились по этому поводу ? Возможно ваша СМС не была отправлена оператором или был разрыв сеанса связи или еще какая техническая причина . В любом случае вы должны были ориентироваться на СМС после операции и соответсвенно приянть нужные действия....
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:01
candidat написав:
...
В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае?
...
Выше уже сказали - посмотрите на список смсок и их содержание.
Имхо все эти действия безперспективны для уже произошедшего случая.
На будущее - не играйте в гусаров, гаситесь 24-го или последний рабочий день перед выходными.
Тогда у вас будет один день в запасе на экстренные меры, как то сеп с другого банка, погашение через кассу тощо.
Потеря пары дней на депозите не стоит гипотетической комиссии на сумму грейса, так как там сумма считается за каждый день. Грубо говоря могут насчитать за 55 дней в худшем случае.
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curiousobro
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13
klug написав: MASolomko написав:
В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.
...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают.
Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком?
Что функционал, пусть доступность сравняют. У меня на телефоне работает нормально тас24, моня, алла, а таз2у - "ваше устройство не поддерживается". И что с ним делать? Смотреть на него в маркете и материть криворуких разработчиков или новый телефон покупать специально ради таз2у? ДБ
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Gas
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:20
Gas написав: klug написав: MASolomko написав:
В декабре регистрация в ТАС24
ещё работала.[quote]...ТАС24 со вчерашнего дня уже в режиме "ожидаем закрытия". ...КЦ по телефону подтвердили, что новых пользователей в ТАС24 уже не регистрируют. Собираются расширять функционал TAS2U, который будет использоваться и для интернет-банкинга, и для мобильного банкинга. Дату полного отключения не знают.
Руки геть! Спочатку нехай ТАС2Ю по функціоналу зрівняється, потім нехай почне стабільно почне працювати, а вже тоді можна буде щось думати. З 2-х глюкал поки вдається зібрати щось робоче, то ви хочете залишити нас з куцим обрубком?
Что функционал, пусть доступность сравняют. У меня на телефоне работает нормально тас24, моня, алла, а таз2у - "ваше устройство не поддерживается". И что с ним делать? Смотреть на него в маркете и материть криворуких разработчиков или новый телефон покупать специально ради таз2у? ДБ[/quote]У тас2ю есть веб версия
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Faceless
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:18
Gas написав:
или новый телефон покупать
А я купил в ноябре на Чёрную пятницу с NFC ("Покупка частями" от Моно) - непередаваемые ощущения новизны, скорости, практичности, безрамочности и красоты
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Vorlon
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:18
Vorlon написав: Gas написав:
или новый телефон покупать
А я купил в ноябре на Чёрную пятницу с NFC ("Покупка частями" от Моно) - непередаваемые ощущения новизны, скорости, практичности, безрамочности и красоты
Он у меня и так без тормозов, с NFC, wifi ac 5ГГц, 4G, 32ГБт картой и пр. прелестями. Мне всем нравится, приложениям других банков нравится, не нравится только таз2у.
Приложение не установить, через вебку карты не подключаются, старое работающее приложение закрывают. Феерично.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:18
Поясніть, як накопичувати бонуси Максі? Сьогодні в аптеці ТАС по номеру телефону не змогли "знайти користувача".
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Кочевник
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:08
Vorlon написав: Gas написав:
или новый телефон покупать
А я купил в ноябре на Чёрную пятницу с NFC ("Покупка частями" от Моно) - непередаваемые ощущения новизны, скорости, практичности, безрамочности и красоты
Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...
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логан1919
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:12
логан1919 написав:
Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...
Ну почему же? Вот, например, в банке целую неделю перед 23.11 можно было оформить WeekendCard абсолютно бесплатно. Мелочь (365 грн.), а приятно...
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Anadonta
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