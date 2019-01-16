Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:20
Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...)))
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:26
В Эпицентре такая же фигня.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:31
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:41
Vorlon
Согласен.
Особенно это заметно на иностранных торговых площадках. То, что я купил на ЧП никогда так дёшево не стоило.
Но, к сожалению, ЧП по-украински частенько может быть разводняком. Надо следить за ценой.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:09
Для чего придумали черную пятницу? Перед НГ все выгребают продукты и тратят все деньги на подарки близким. Бытовую технику и остальные не особо нужные вещи никто не покупает. Даже если что-то и надо - можно подождать. Таким образом все эти продавцы оказываются в период новогодних праздников "за бортом" денежных потоков. Абидна, да?
Дабы частично на себя "перетянуть одеяло" придумали черную пятницу. Когда все покупатели ошарашено бегают и тратят бабло на не совсем нужные вещи. А потом на НГ все-равно с кредитов понакупляют, что запланировали. Итого - трат намного больше. Идеальная система для общества потребителей. Теперь народ выкладывает денег больше, чем раньше, и после НГ пару месяцев "отрабатывает" кредиты. Вуаля.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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