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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:20

  Anadonta написав:
  логан1919 написав:Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...


Ну почему же? Вот, например, в банке целую неделю перед 23.11 можно было оформить WeekendCard абсолютно бесплатно. Мелочь (365 грн.), а приятно...

Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...)))
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:26

  логан1919 написав:
  Anadonta написав:
  логан1919 написав:Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...


Ну почему же? Вот, например, в банке целую неделю перед 23.11 можно было оформить WeekendCard абсолютно бесплатно. Мелочь (365 грн.), а приятно...

Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...)))

В Эпицентре такая же фигня.
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Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:31

  логан1919 написав:Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...

Вот не надо обобщать! Моя покупка ни до, ни после так дёшево не стоила, как на ЧП. Тем более в рассрочку бесплатную :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:41

Vorlon
Согласен.
Особенно это заметно на иностранных торговых площадках. То, что я купил на ЧП никогда так дёшево не стоило.
Но, к сожалению, ЧП по-украински частенько может быть разводняком. Надо следить за ценой.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:09

  логан1919 написав:Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...

Для чего придумали черную пятницу? Перед НГ все выгребают продукты и тратят все деньги на подарки близким. Бытовую технику и остальные не особо нужные вещи никто не покупает. Даже если что-то и надо - можно подождать. Таким образом все эти продавцы оказываются в период новогодних праздников "за бортом" денежных потоков. Абидна, да? :mrgreen:
Дабы частично на себя "перетянуть одеяло" придумали черную пятницу. Когда все покупатели ошарашено бегают и тратят бабло на не совсем нужные вещи. А потом на НГ все-равно с кредитов понакупляют, что запланировали. Итого - трат намного больше. Идеальная система для общества потребителей. Теперь народ выкладывает денег больше, чем раньше, и после НГ пару месяцев "отрабатывает" кредиты. Вуаля. :mrgreen:

В 2011 году в штате Западная Вирджинии 61-летний покупатель потерял сознание, производя покупки в супермаркете Target. Ни один покупатель не помог мужчине подняться и не вызвал скорую. Напротив, одержимые жаждой купить побольше, люди переступали через него, а некоторые даже наступали на лежавшего.

В штате Калифорния покупательница, не желая стоять в очереди, пустила слезоточивый газ в глаза другим покупателям. Ей не терпелось поскорее получить игровую приставку в маркете Wal-Mart.

В том же магазине произошло еще два инцидента. В толпе, которая спешила войти в магазин, толкнули беременную женщину. Та не удержала равновесие и упала. Покупатели просто не обратили на нее внимания, в прямом смысле затоптав несчастную. Когда пострадавшая оказалась в больнице, врачи констатировали, что она потеряла ребенка.

Пострадал и продавец той же сети. В его случае тоже не обошлось без самого печального сценария. Джимитая Джамура сбили с ног оголтелые покупатели. Невзирая на рост 195 см и вес 122 кг, мужчину затоптали насмерть.

Еще две смерти в день "черной пятницы" произошли в 2008 году в Калифорнии. В магазине товаров для детей Toys R Us два покупателя не поделили игрушку. Каждый хотел заполучить ее для своего ребенка. Завязалась драка, в ходе которой один из мужчин открыл стрельбу. Прибывшая полиция константировала факт смерти обоих мужчин. Раненный успел выхватить пистолет и выстрелить в нападающего.
Востаннє редагувалось -rx- в Сер 16 січ, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:31

пудра

кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина.
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