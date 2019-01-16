Vorlon Согласен. Особенно это заметно на иностранных торговых площадках. То, что я купил на ЧП никогда так дёшево не стоило. Но, к сожалению, ЧП по-украински частенько может быть разводняком. Надо следить за ценой.
логан1919 написав:Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...
Для чего придумали черную пятницу? Перед НГ все выгребают продукты и тратят все деньги на подарки близким. Бытовую технику и остальные не особо нужные вещи никто не покупает. Даже если что-то и надо - можно подождать. Таким образом все эти продавцы оказываются в период новогодних праздников "за бортом" денежных потоков. Абидна, да? Дабы частично на себя "перетянуть одеяло" придумали черную пятницу. Когда все покупатели ошарашено бегают и тратят бабло на не совсем нужные вещи. А потом на НГ все-равно с кредитов понакупляют, что запланировали. Итого - трат намного больше. Идеальная система для общества потребителей. Теперь народ выкладывает денег больше, чем раньше, и после НГ пару месяцев "отрабатывает" кредиты. Вуаля.
В 2011 году в штате Западная Вирджинии 61-летний покупатель потерял сознание, производя покупки в супермаркете Target. Ни один покупатель не помог мужчине подняться и не вызвал скорую. Напротив, одержимые жаждой купить побольше, люди переступали через него, а некоторые даже наступали на лежавшего.
В штате Калифорния покупательница, не желая стоять в очереди, пустила слезоточивый газ в глаза другим покупателям. Ей не терпелось поскорее получить игровую приставку в маркете Wal-Mart.
В том же магазине произошло еще два инцидента. В толпе, которая спешила войти в магазин, толкнули беременную женщину. Та не удержала равновесие и упала. Покупатели просто не обратили на нее внимания, в прямом смысле затоптав несчастную. Когда пострадавшая оказалась в больнице, врачи констатировали, что она потеряла ребенка.
Пострадал и продавец той же сети. В его случае тоже не обошлось без самого печального сценария. Джимитая Джамура сбили с ног оголтелые покупатели. Невзирая на рост 195 см и вес 122 кг, мужчину затоптали насмерть.
Еще две смерти в день "черной пятницы" произошли в 2008 году в Калифорнии. В магазине товаров для детей Toys R Us два покупателя не поделили игрушку. Каждый хотел заполучить ее для своего ребенка. Завязалась драка, в ходе которой один из мужчин открыл стрельбу. Прибывшая полиция константировала факт смерти обоих мужчин. Раненный успел выхватить пистолет и выстрелить в нападающего.
Востаннє редагувалось -rx- в Сер 16 січ, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
candidat написав:Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты! Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет. В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.
після введеня коду отримували дві смс: ХХ грн списано, ХХ грн зараховано для погашення заборгованості? У виписці ці операції є?
Если бы у меня были эти смс, то проблемы доказать свою правоту не было бы никакой. Но дело в том, что эти смс и не могли прийти, т.к. банк сделал легкое движение рукой и моя заявка исчезла в неизвестном направлении. Ее теперь нет в списке заявок. А нет заявок, то соответственно и нет смс со списанием средств. Чуть позже пришли только смс со списанием и зачетом ОМП.