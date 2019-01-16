Додано: Сер 16 січ, 2019 23:09

логан1919 написав: Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже... Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...

В 2011 году в штате Западная Вирджинии 61-летний покупатель потерял сознание, производя покупки в супермаркете Target. Ни один покупатель не помог мужчине подняться и не вызвал скорую. Напротив, одержимые жаждой купить побольше, люди переступали через него, а некоторые даже наступали на лежавшего.



В штате Калифорния покупательница, не желая стоять в очереди, пустила слезоточивый газ в глаза другим покупателям. Ей не терпелось поскорее получить игровую приставку в маркете Wal-Mart.



В том же магазине произошло еще два инцидента. В толпе, которая спешила войти в магазин, толкнули беременную женщину. Та не удержала равновесие и упала. Покупатели просто не обратили на нее внимания, в прямом смысле затоптав несчастную. Когда пострадавшая оказалась в больнице, врачи констатировали, что она потеряла ребенка.



Пострадал и продавец той же сети. В его случае тоже не обошлось без самого печального сценария. Джимитая Джамура сбили с ног оголтелые покупатели. Невзирая на рост 195 см и вес 122 кг, мужчину затоптали насмерть.



Еще две смерти в день "черной пятницы" произошли в 2008 году в Калифорнии. В магазине товаров для детей Toys R Us два покупателя не поделили игрушку. Каждый хотел заполучить ее для своего ребенка. Завязалась драка, в ходе которой один из мужчин открыл стрельбу. Прибывшая полиция константировала факт смерти обоих мужчин. Раненный успел выхватить пистолет и выстрелить в нападающего.



Для чего придумали черную пятницу? Перед НГ все выгребают продукты и тратят все деньги на подарки близким. Бытовую технику и остальные не особо нужные вещи никто не покупает. Даже если что-то и надо - можно подождать. Таким образом все эти продавцы оказываются в период новогодних праздников "за бортом" денежных потоков. Абидна, да?Дабы частично на себя "перетянуть одеяло" придумали черную пятницу. Когда все покупатели ошарашено бегают и тратят бабло на не совсем нужные вещи. А потом на НГ все-равно с кредитов понакупляют, что запланировали. Итого - трат намного больше. Идеальная система для общества потребителей. Теперь народ выкладывает денег больше, чем раньше, и после НГ пару месяцев "отрабатывает" кредиты. Вуаля.