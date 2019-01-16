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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2292229322942295> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 24 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 39 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 17% 25 Всього голосів : 143 Додано: Сер 16 січ, 2019 22:20 Anadonta написав: логан1919 написав: Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже... Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...



Ну почему же? Вот, например, в банке целую неделю перед 23.11 можно было оформить WeekendCard абсолютно бесплатно. Мелочь (365 грн.), а приятно... Ну почему же? Вот, например, в банке целую неделю перед 23.11 можно было оформить WeekendCard абсолютно бесплатно. Мелочь (365 грн.), а приятно...

Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...))) Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...))) логан1919 Повідомлень: 160 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 22:26 логан1919 написав: Anadonta написав: логан1919 написав: Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже... Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...



Ну почему же? Вот, например, в банке целую неделю перед 23.11 можно было оформить WeekendCard абсолютно бесплатно. Мелочь (365 грн.), а приятно... Ну почему же? Вот, например, в банке целую неделю перед 23.11 можно было оформить WeekendCard абсолютно бесплатно. Мелочь (365 грн.), а приятно...

Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...))) Присматривали с женой в комфи холодильник за 9999 грн. Ну думаю в чёрную пятницу скидка ещё хорошая будет. Взяли бабосы, пришли. А там на ценнике старая цена 12999 и типа новая акционная 9999...)))

В Эпицентре такая же фигня.

В Эпицентре такая же фигня. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1529 З нами з: 18.05.16 Подякував: 202 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 22:31 логан1919 написав: Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже... Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...

Вот не надо обобщать! Моя покупка ни до, ни после так дёшево не стоила, как на ЧП. Тем более в рассрочку бесплатную Вот не надо обобщать! Моя покупка ни до, ни после так дёшево не стоила, как на ЧП. Тем более в рассрочку бесплатную Vorlon Повідомлень: 6338 З нами з: 14.06.13 Подякував: 343 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 22:41 Vorlon

Согласен.

Особенно это заметно на иностранных торговых площадках. То, что я купил на ЧП никогда так дёшево не стоило.

Но, к сожалению, ЧП по-украински частенько может быть разводняком. Надо следить за ценой. deneg net

Повідомлень: 2549 З нами з: 01.12.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 23:09 логан1919 написав: Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже... Лохоразвод все эти чёрные пятницы.. Убедился не раз уже...

Для чего придумали черную пятницу? Перед НГ все выгребают продукты и тратят все деньги на подарки близким. Бытовую технику и остальные не особо нужные вещи никто не покупает. Даже если что-то и надо - можно подождать. Таким образом все эти продавцы оказываются в период новогодних праздников "за бортом" денежных потоков. Абидна, да?

Дабы частично на себя "перетянуть одеяло" придумали черную пятницу. Когда все покупатели ошарашено бегают и тратят бабло на не совсем нужные вещи. А потом на НГ все-равно с кредитов понакупляют, что запланировали. Итого - трат намного больше. Идеальная система для общества потребителей. Теперь народ выкладывает денег больше, чем раньше, и после НГ пару месяцев "отрабатывает" кредиты. Вуаля.



В 2011 году в штате Западная Вирджинии 61-летний покупатель потерял сознание, производя покупки в супермаркете Target. Ни один покупатель не помог мужчине подняться и не вызвал скорую. Напротив, одержимые жаждой купить побольше, люди переступали через него, а некоторые даже наступали на лежавшего.



В штате Калифорния покупательница, не желая стоять в очереди, пустила слезоточивый газ в глаза другим покупателям. Ей не терпелось поскорее получить игровую приставку в маркете Wal-Mart.



В том же магазине произошло еще два инцидента. В толпе, которая спешила войти в магазин, толкнули беременную женщину. Та не удержала равновесие и упала. Покупатели просто не обратили на нее внимания, в прямом смысле затоптав несчастную. Когда пострадавшая оказалась в больнице, врачи констатировали, что она потеряла ребенка.



Пострадал и продавец той же сети. В его случае тоже не обошлось без самого печального сценария. Джимитая Джамура сбили с ног оголтелые покупатели. Невзирая на рост 195 см и вес 122 кг, мужчину затоптали насмерть.



Еще две смерти в день "черной пятницы" произошли в 2008 году в Калифорнии. В магазине товаров для детей Toys R Us два покупателя не поделили игрушку. Каждый хотел заполучить ее для своего ребенка. Завязалась драка, в ходе которой один из мужчин открыл стрельбу. Прибывшая полиция константировала факт смерти обоих мужчин. Раненный успел выхватить пистолет и выстрелить в нападающего.

Для чего придумали черную пятницу? Перед НГ все выгребают продукты и тратят все деньги на подарки близким. Бытовую технику и остальные не особо нужные вещи никто не покупает. Даже если что-то и надо - можно подождать. Таким образом все эти продавцы оказываются в период новогодних праздников "за бортом" денежных потоков. Абидна, да?Дабы частично на себя "перетянуть одеяло" придумали черную пятницу. Когда все покупатели ошарашено бегают и тратят бабло на не совсем нужные вещи. А потом на НГ все-равно с кредитов понакупляют, что запланировали. Итого - трат намного больше. Идеальная система для общества потребителей. Теперь народ выкладывает денег больше, чем раньше, и после НГ пару месяцев "отрабатывает" кредиты. Вуаля. Востаннє редагувалось -rx- в Сер 16 січ, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз. Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика. -rx-

Повідомлень: 378 З нами з: 12.05.16 Подякував: 50 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 січ, 2019 23:31 пудра кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина. SILVER_UA Повідомлень: 277 З нами з: 21.07.10 Подякував: 29 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 05:38 casper12 написав: candidat написав: Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!

Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.

В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.



після введеня коду отримували дві смс: ХХ грн списано, ХХ грн зараховано для погашення заборгованості?

У виписці ці операції є? після введеня коду отримували дві смс: ХХ грн списано, ХХ грн зараховано для погашення заборгованості?У виписці ці операції є?

Если бы у меня были эти смс, то проблемы доказать свою правоту не было бы никакой. Но дело в том, что эти смс и не могли прийти, т.к. банк сделал легкое движение рукой и моя заявка исчезла в неизвестном направлении. Ее теперь нет в списке заявок. А нет заявок, то соответственно и нет смс со списанием средств. Чуть позже пришли только смс со списанием и зачетом ОМП. Если бы у меня были эти смс, то проблемы доказать свою правоту не было бы никакой. Но дело в том, что эти смс и не могли прийти, т.к. банк сделал легкое движение рукой и моя заявка исчезла в неизвестном направлении. Ее теперь нет в списке заявок. А нет заявок, то соответственно и нет смс со списанием средств. Чуть позже пришли только смс со списанием и зачетом ОМП. candidat Повідомлень: 502 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 07:53 -VICTOR- написав: candidat написав: Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!

Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.

В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею. Есть ли у кого-нибудь какие-то идеи, как можно доказать, что 26 декабря была заявка на погашение кредита по пакету Weekend путем перевода с дебетного 2620 на кредитный 2909? Вернее, банк не отрицает, что заявка была, что был выслан в смс код подтверждения, но дальше банк пытается утверждать, мол, вы код получили, но не ввели его, поэтому заявка не была подтверждена и кредит не оплачен. И это все при том, что дело было в последний день льготного периода! Очень логично было в последний день получить код и взять и не ввести. Как сейчас, помню этот штамп "Прийнято в обробку". Конечно, банку легче сделать из клиента идиота, чем вернуть безосновательно удержанные проценты!Кроме того, другой представитель банка рассказывает другую байку, мол, по вашей заявке был отказ. Так заявка не принята или отказ? Если отказ, где сама заявка в списке заявок? Уже это несоответствие версий указывает на то, что банк врет.В общем, какие будут соображения, что делать в таком случае? Может, где-то в кеше компьютера искать? Может, в какой-нибудь выписке провайдера, что был исходящий трафик после получения кода? Подайте какую-то идею.

в ТАСС24 есть список заявок (всех -успешных и неуспешных) , кроме того вы же получаете после операции СМС - как о успешности и списании средств , так и о отказе в проведении операции . Если таких СМС не получали , то почему не насторожились по этому поводу ? Возможно ваша СМС не была отправлена оператором или был разрыв сеанса связи или еще какая техническая причина . В любом случае вы должны были ориентироваться на СМС после операции и соответсвенно приянть нужные действия.... в ТАСС24 есть список заявок (всех -успешных и неуспешных) , кроме того вы же получаете после операции СМС - как о успешности и списании средств , так и о отказе в проведении операции . Если таких СМС не получали , то почему не насторожились по этому поводу ? Возможно ваша СМС не была отправлена оператором или был разрыв сеанса связи или еще какая техническая причина . В любом случае вы должны были ориентироваться на СМС после операции и соответсвенно приянть нужные действия....

Список-то есть, но моей заявки там нет. Ни с одобрением, ни с отказом. Она просто исчезла. Хотя точно помню, что после введения кода из смс появился стандартный в ТАС24 штамп "Прийнято в обробку". А дальше чудесное исчезновение заявки.

К сожалению, переполнилась память в телефоне, и смс с подтверждением просто не влезла бы. А времени тогда почистить память не было. Как-то не ожидалось никакого подвоха, все было стандартно. Если б знать, что такое может быть, вопрос не остался бы на самотек. А когда после освобождения места в памяти, пришло не подтверждение погашения всей суммы, а только ОМП, появилась тревога, но до сих пор ничего доказать не получилось.

Еще раз подчеркну разные ответы двух консультантов: одна сказала, что был отказ (в таком случае, код из смс должен был быть введен, но где же сама заявка?), другая говорит, что даже заявка не подтверждена кодом.

Мобильный оператор ни при чем, т.к. смс с кодом доставил, а код вводился уже в ТАС24 с компьютeра. К тому же появился штамп "Прийнято в обробку", значит, все сработало. Но потом исчезло. Список-то есть, но моей заявки там нет. Ни с одобрением, ни с отказом. Она просто исчезла. Хотя точно помню, что после введения кода из смс появился стандартный в ТАС24 штамп "Прийнято в обробку". А дальше чудесное исчезновение заявки.К сожалению, переполнилась память в телефоне, и смс с подтверждением просто не влезла бы. А времени тогда почистить память не было. Как-то не ожидалось никакого подвоха, все было стандартно. Если б знать, что такое может быть, вопрос не остался бы на самотек. А когда после освобождения места в памяти, пришло не подтверждение погашения всей суммы, а только ОМП, появилась тревога, но до сих пор ничего доказать не получилось.Еще раз подчеркну разные ответы двух консультантов: одна сказала, что был отказ (в таком случае, код из смс должен был быть введен, но где же сама заявка?), другая говорит, что даже заявка не подтверждена кодом.Мобильный оператор ни при чем, т.к. смс с кодом доставил, а код вводился уже в ТАС24 с компьютeра. К тому же появился штамп "Прийнято в обробку", значит, все сработало. Но потом исчезло. candidat Повідомлень: 502 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 08:43 А сколько денег за один день на ощадном заработали?

Я обычно за день все погашаю, чтобы убедиться что всё ок. Vint Повідомлень: 1014 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 09:21 Vint написав: А сколько денег за один день на ощадном заработали?

Я обычно за день все погашаю, чтобы убедиться что всё ок. А сколько денег за один день на ощадном заработали?Я обычно за день все погашаю, чтобы убедиться что всё ок.



Убедится что все ок можно и в последний день, а провтыкать даже "погасив" за неделю. Убедится что все ок можно и в последний день, а провтыкать даже "погасив" за неделю. Aps

Повідомлень: 2412 З нами з: 24.06.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2292229322942295> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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