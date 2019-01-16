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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:47
SILVER_UA написав:
кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина.
Смска пришла на вторые сутки
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:50
SILVER_UA написав:
кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина.
Приходит.
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Smitten
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:02
Stringer написав: SILVER_UA написав:
кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина.
Смска пришла на вторые сутки
С СМС сейчас вообще беда.
Получали Пудру. ПИН не пришел. Размер лимита не пришел.
При попытке зарегистрироваться в ТАС2У, ОТП пароль или не приходит вообще, или присылают через пол часа, когда он уже не действительный.
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wig
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:23
wig написав:
С СМС сейчас вообще беда...
Не сейчас а периодически, я пару раз застревал на кассе когда снимал/ложил на кассе. Вот это жесть. Ничего сделать не могут
операцию провести не могут а через пару часов приваливает пачка смсок
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Smitten
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:25
Smitten написав: wig написав:
С СМС сейчас вообще беда...
Не сейчас а периодически, я пару раз застревал на кассе когда снимал/ложил на кассе. Вот это жесть. Ничего сделать не могут
операцию провести не могут а через пару часов приваливает пачка смсок
Возможно, глючат телефоны, на которых подключен вайбер-шмайбер, или еще какая беда, куда банки пытаются пульнуть сообщения вперед СМС?
По поводу кассы, откройте по ощадному депо во всех отделениях, в которых бываете. Тогда можно снимать и пополнять без СМС.
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wig
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