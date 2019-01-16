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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:47

  SILVER_UA написав:кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина.

Смска пришла на вторые сутки
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:50

  SILVER_UA написав:кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина.

Приходит.
Smitten
 
Повідомлень: 103
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:02

  Stringer написав:
  SILVER_UA написав:кто получал с лимитом 0, смс приходит с суммой или только тем кому налили что-то ? сегодня в обед сказали, что в течении пары часов будет вердикт, но до сих пор тишина.

Смска пришла на вторые сутки

С СМС сейчас вообще беда.
Получали Пудру. ПИН не пришел. Размер лимита не пришел.
При попытке зарегистрироваться в ТАС2У, ОТП пароль или не приходит вообще, или присылают через пол часа, когда он уже не действительный.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:23

  wig написав: С СМС сейчас вообще беда...

Не сейчас а периодически, я пару раз застревал на кассе когда снимал/ложил на кассе. Вот это жесть. Ничего сделать не могут :evil: операцию провести не могут а через пару часов приваливает пачка смсок
Smitten
 
Повідомлень: 103
З нами з: 16.12.13
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:25

  Smitten написав:
  wig написав: С СМС сейчас вообще беда...

Не сейчас а периодически, я пару раз застревал на кассе когда снимал/ложил на кассе. Вот это жесть. Ничего сделать не могут :evil: операцию провести не могут а через пару часов приваливает пачка смсок

Возможно, глючат телефоны, на которых подключен вайбер-шмайбер, или еще какая беда, куда банки пытаются пульнуть сообщения вперед СМС?

По поводу кассы, откройте по ощадному депо во всех отделениях, в которых бываете. Тогда можно снимать и пополнять без СМС.
wig
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Повідомлень: 3891
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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