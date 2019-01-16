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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

а шо эта комса расщедрилась по депозиту баксовому? дают 5% на год.
так туго у них что ли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:55

Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?
balbesik
 
Повідомлень: 171
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11

  balbesik написав:Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?


Мне когда-то такие реквизиты через сообщение операционисту выдали:
Отримувач: ФИО;
Рахунок Отримувача: 2620хххххххххх (14-ти значний номер ощадного рахунку);
Код Отримувача: ххххххххх (10-ти значний реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є отримувачем платежу);
Банк Отримувача: АТ "ТАСКОМБАНК";
Код Банку Отримувача: 339500;
Призначення платежу: перерахування власних коштів ФИО, ИНН.

Использую из приват24
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:35

Vint
Спасибо, из Привата ушло, как скоро ждать в ТАСе?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

balbesik, в день или после даты валютирования. Посмотреть её можно в квитанции.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:02

  balbesik написав:Vint
Спасибо, из Привата ушло, как скоро ждать в ТАСе?

завтра утром часов в 10-11 будут
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:12

  Vint написав:Рахунок Отримувача: 2620хххххххххх (14-ти значний номер ощадного рахунку);

И я попробовал только что. Получилось перевести только на 2909. На 2620 приват пишет ошибку типа "для перевода на карту/счёт другого банка введите название банка в поиске.", и в поиске таси нет. В результате просто идёт по кругу. :shock:
N0mad
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